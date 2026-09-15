Çin’de alüminyum üretimi rekor kırdı: Üretim 4 milyon tona yaklaştı

Çin'de alüminyum üretimi, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle küresel piyasada oluşan arz açığını azaltmak isteyen tesislerin üretimlerini artırmasıyla ağustosta rekor seviyeye ulaştı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından salı günü açıklanan verilere göre, ülkedeki alüminyum üretimi ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,7 yükselerek 4 milyon tona yaklaştı. Böylece ocak-ağustos dönemindeki toplam üretim 31 milyon tonu geçti.

Açıklanan rakamlar, Çin'in hükümet tarafından belirlenen yaklaşık 45 milyon tonluk yıllık üretim kapasitesi sınırına giderek yaklaştığına işaret etti.

Çelik üretiminde ise farklı bir tablo ortaya çıktı. Çin'in ağustostaki çelik üretimi yıllık bazda yüzde 3,7 düşüş gösterdi.

Ülkede devam eden gayrimenkul krizi çelik talebi üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Bu nedenle Çin'in çelik üretiminin yıl genelinde 2018'den bu yana görülen en düşük seviyeye gerilemesi bekleniyor.

İmalat sektöründeki faaliyetler ve ihracat, çelik üretimindeki düşüşün etkisini kısmen sınırlandırırken, sonbahar aylarında inşaat sektöründe yaşanabilecek mevsimsel hareketlilik üretimin seyri açısından belirleyici olacak.