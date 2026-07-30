Çin yuanı dolar karşısında 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

ABD para biriminde görülen zayıflama seyrinin devam etmesi ve Pekin yönetiminin sürdürdüğü politika destekleri, Çin yuanını dolar karşısında Şubat 2023'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyelere taşıdı.

Piyasਲarda yurt içi yuan, dolar karşısında yüzde 0,1 oranında değer kazanarak 6,7550 seviyesine yükseldi ve son üç yılın zirvesini gördü. Yurt dışı piyasalarda işlem gören yuan da benzer bir oranda artış kaydederek 6,7523 seviyesine ulaştı. Çin Merkez Bankası (PBOC), günlük referans kurunu önceki günkü 6,7899 seviyesinden 6,7892 seviyesine çekti. Öte yandan yatırımcılar, merkez bankasının eylül ayında gerçekleştirileceği sonraki toplantıda para politikasını sıkılaştırma hamlesine gideceğine yönelik beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

ASYA PİYASALARINDA LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Yuan; Pekin yönetiminin ülkeye yabancı sermaye çekme ve küresel finans piyasalarındaki etkisini artırma stratejilerinin de desteğiyle, Asya bölgesinin en iyi performans sergileyen para birimi olma unvanını koruyor. Haziran ayında güçlü gelen ABD verileri ve Fed'in izleyebileceği şahin politikalara dair beklentiler nedeniyle zayıf bir seyir izleyen Çin para birimi, temmuz ayı itibarıyla yeniden güçlü bir yükseliş trendine girdi.

Temmuz ayının ilk günlerinde Çin Merkez Bankası, yuanın referans kurunu 2023 yılından bu yana ilk kez dolar başına 6,80 sınırının altına çekmişti.

"YÜKSELİŞ EĞİLİMİ SÜREBİLİR"

Küresel yatırım araştırma kuruluşu Alpine Macro'nun Gelişen Piyasalar ve Çin Başstratejisti Yan Wang, yayımladığı son değerlendirme notunda şu ifadelere yer verdi:

"Çin'in güçlü ihracat performansı ve ticaret ortaklarından gelen korumacı baskıların da etkisiyle, yuanın önümüzdeki süreçte yükseliş eğilimini korumasını bekliyoruz."