CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi Çin yuanı dolar karşısında 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Çin yuanı dolar karşısında 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

ABD dolarındaki zayıflama ve Çin Merkez Bankası'nın politika adımları sayesinde yuan, dolar karşısında son üç yılın zirvesini test ederek Asya'nın en güçlü para birimi konumunu pekiştirdi.

Çin yuanı dolar karşısında 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Oluşturma Tarihi 30 Temmuz 2026 13:48

ABD para biriminde görülen zayıflama seyrinin devam etmesi ve Pekin yönetiminin sürdürdüğü politika destekleri, Çin yuanını dolar karşısında Şubat 2023'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyelere taşıdı.

Piyasਲarda yurt içi yuan, dolar karşısında yüzde 0,1 oranında değer kazanarak 6,7550 seviyesine yükseldi ve son üç yılın zirvesini gördü. Yurt dışı piyasalarda işlem gören yuan da benzer bir oranda artış kaydederek 6,7523 seviyesine ulaştı. Çin Merkez Bankası (PBOC), günlük referans kurunu önceki günkü 6,7899 seviyesinden 6,7892 seviyesine çekti. Öte yandan yatırımcılar, merkez bankasının eylül ayında gerçekleştirileceği sonraki toplantıda para politikasını sıkılaştırma hamlesine gideceğine yönelik beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

ASYA PİYASALARINDA LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Yuan; Pekin yönetiminin ülkeye yabancı sermaye çekme ve küresel finans piyasalarındaki etkisini artırma stratejilerinin de desteğiyle, Asya bölgesinin en iyi performans sergileyen para birimi olma unvanını koruyor. Haziran ayında güçlü gelen ABD verileri ve Fed'in izleyebileceği şahin politikalara dair beklentiler nedeniyle zayıf bir seyir izleyen Çin para birimi, temmuz ayı itibarıyla yeniden güçlü bir yükseliş trendine girdi.

Temmuz ayının ilk günlerinde Çin Merkez Bankası, yuanın referans kurunu 2023 yılından bu yana ilk kez dolar başına 6,80 sınırının altına çekmişti.

"YÜKSELİŞ EĞİLİMİ SÜREBİLİR"

Küresel yatırım araştırma kuruluşu Alpine Macro'nun Gelişen Piyasalar ve Çin Başstratejisti Yan Wang, yayımladığı son değerlendirme notunda şu ifadelere yer verdi:

"Çin'in güçlü ihracat performansı ve ticaret ortaklarından gelen korumacı baskıların da etkisiyle, yuanın önümüzdeki süreçte yükseliş eğilimini korumasını bekliyoruz."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ÇİN MERKEZ BANKASI #ASYA #FED #ÇİN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Fed’in faiz artışı ihtimali güçleniyor: Piyasalar yeni karar öncesi dalgalanmaya hazırlanıyor Fed’in faiz artışı ihtimali güçleniyor: Piyasalar yeni karar öncesi dalgalanmaya hazırlanıyor 28 Temmuz 2026 09:05
Nvidia’dan yapay zeka güvenliği hamlesi: Yeni ittifak kuruldu Nvidia'dan yapay zeka güvenliği hamlesi: Yeni ittifak kuruldu 28 Temmuz 2026 07:27
Çin’den ABD’nin yeni gümrük vergilerine sert tepki: Tek taraflı uygulama Çin'den ABD'nin yeni gümrük vergilerine sert tepki: Tek taraflı uygulama 28 Temmuz 2026 07:14
Savaş molası Avrupa borsalarına yaradı! Endekslerde ibre yukarı döndü Savaş molası Avrupa borsalarına yaradı! Endekslerde ibre yukarı döndü 27 Temmuz 2026 11:51
Küresel piyasalarda savaş molası! Gözler Fed faiz kararı ve bilançolarda... Küresel piyasalarda savaş molası! Gözler Fed faiz kararı ve bilançolarda... 27 Temmuz 2026 10:07
ABD’de petrol sondaj kuleleri azaldı ABD'de petrol sondaj kuleleri azaldı 25 Temmuz 2026 11:09
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 160 bin 999 liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 6 milyon 160 bin 999 liraya geriledi 24 Temmuz 2026 17:04
Rusya akaryakıt piyasasında normalleşme başladı Rusya akaryakıt piyasasında normalleşme başladı 24 Temmuz 2026 13:57
Rusya Merkez Bankası faiz indirimine gitti Rusya Merkez Bankası faiz indirimine gitti 24 Temmuz 2026 13:51
Borsa 14 bin puanın altına geriledi Borsa 14 bin puanın altına geriledi 24 Temmuz 2026 13:16
Rusya’dan Ermenistan’a süt ambargosu kararı Rusya'dan Ermenistan'a süt ambargosu kararı 24 Temmuz 2026 13:14
4 ay sonra bir ilk! Avro Bölgesi’nde ekonomik aktivite yükseldi 4 ay sonra bir ilk! Avro Bölgesi'nde ekonomik aktivite yükseldi 24 Temmuz 2026 13:13
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.346,0200 Değişim 165,12 Son veri saati:
Düşük 13324,01 Yüksek 13489,13
Açılış
47,4165 Değişim 0,0342 Son veri saati:
Düşük 47,3834 Yüksek 47,4176
Açılış
54,5413 Değişim 0,2554 Son veri saati:
Düşük 54,3415 Yüksek 54,5969
Açılış
6.215,5470 Değişim 107,391 Son veri saati:
Düşük 6141,652 Yüksek 6249,043
Açılış
88,6893 Değişim 2,6155 Son veri saati:
Düşük 86,8443 Yüksek 89,4598
Açılış
BİST En Aktif Hisseler