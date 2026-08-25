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Borsa güne 14.457,80 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 azalışla 14.457,80 puandan başladı.

Borsa güne 14.457,80 puandan başladı
AA AA

Oluşturma Tarihi 25 Ağustos 2026 10:04

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kaybederek 14.501,49 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 43,69 puan ve yüzde 0,30 azalışla 14.457,80 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,06, holding endeksi yüzde 1 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,29 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen yüzde 3,19 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD-İran geriliminin ekonomik yaptırım boyutuna geçmesi, tarife savaşlarının yeniden alevlenebileceğine yönelik endişeler ve ABD'nin tahvil piyasasına müdahale planlarına ilişkin soru işaretleri risk iştahını törpülüyor.

Orta Doğu'da süren jeopolitik gerilimlerin dolaylı etkileri dünya genelinde ekonomileri zorlamaya devam ediyor. ABD ile İran arasında beklenen uzlaşının sağlanamaması ve tarafların söz konusu anlaşmazlıkları ekonomik yaptırım boyutuna taşıması varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.300 puanın destek, 14.600 ve 14.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#BIST 100 ENDEKSİ #HOLDİNG ENDEKSİ #BORSA İSTANBUL

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