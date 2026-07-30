CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi Avro Bölgesi'nde işsizlik rakamları açıklandı

Avro Bölgesi'nde işsizlik rakamları açıklandı

Avro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı haziran ayında yüzde 6,3 seviyesinde gerçekleşti.

Avro Bölgesi’nde işsizlik rakamları açıklandı
AA

Oluşturma Tarihi 30 Temmuz 2026 13:43

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin haziran ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Geçmişe yönelik verilerde güncelleme yapan kurum, daha önce yüzde 6,2 olarak açıklanan Avro Bölgesi mayıs ayı işsizlik oranını yüzde 6,3, AB işsizlik oranını da yüzde 5,9'dan yüzde 6 seviyesine revize etti.

Son verilerle birlikte, Avro Bölgesi'nde mayısta yüzde 6,3 olan işsizlik oranı, haziranda da aynı seviyede ölçüldü.

Öte yandan, işsizlik oranı, 2025'in haziran ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,3, AB'de ise yüzde 6 olarak ölçülmüştü.

Haziranda işsizlik oranı, Finlandiya'da yüzde 10,5, İspanya'da yüzde 10,1, İsveç'te yüzde 8,7, Fransa'da yüzde 8,2 ve Yunanistan'da yüzde 8 oldu.

AB'de işsiz sayısı, haziranda 13 milyon 317 bin olarak hesaplanırken bu kişilerin 11 milyon 130 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Haziranda 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 987 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 351 bin olarak tespit edilirken genç işsizlik oranı AB'de yüzde 15,5, Avro Bölgesi'nde ise yüzde 14,8 olarak kaydedildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#AVRO BÖLGESİ #AVRUPA İSTATİSTİK OFİSİ #AVRUPA BİRLİĞİ #AB

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Fed’in faiz artışı ihtimali güçleniyor: Piyasalar yeni karar öncesi dalgalanmaya hazırlanıyor Fed’in faiz artışı ihtimali güçleniyor: Piyasalar yeni karar öncesi dalgalanmaya hazırlanıyor 28 Temmuz 2026 09:05
Nvidia’dan yapay zeka güvenliği hamlesi: Yeni ittifak kuruldu Nvidia'dan yapay zeka güvenliği hamlesi: Yeni ittifak kuruldu 28 Temmuz 2026 07:27
Çin’den ABD’nin yeni gümrük vergilerine sert tepki: Tek taraflı uygulama Çin'den ABD'nin yeni gümrük vergilerine sert tepki: Tek taraflı uygulama 28 Temmuz 2026 07:14
Savaş molası Avrupa borsalarına yaradı! Endekslerde ibre yukarı döndü Savaş molası Avrupa borsalarına yaradı! Endekslerde ibre yukarı döndü 27 Temmuz 2026 11:51
Küresel piyasalarda savaş molası! Gözler Fed faiz kararı ve bilançolarda... Küresel piyasalarda savaş molası! Gözler Fed faiz kararı ve bilançolarda... 27 Temmuz 2026 10:07
ABD’de petrol sondaj kuleleri azaldı ABD'de petrol sondaj kuleleri azaldı 25 Temmuz 2026 11:09
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 160 bin 999 liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 6 milyon 160 bin 999 liraya geriledi 24 Temmuz 2026 17:04
Rusya akaryakıt piyasasında normalleşme başladı Rusya akaryakıt piyasasında normalleşme başladı 24 Temmuz 2026 13:57
Rusya Merkez Bankası faiz indirimine gitti Rusya Merkez Bankası faiz indirimine gitti 24 Temmuz 2026 13:51
Borsa 14 bin puanın altına geriledi Borsa 14 bin puanın altına geriledi 24 Temmuz 2026 13:16
Rusya’dan Ermenistan’a süt ambargosu kararı Rusya'dan Ermenistan'a süt ambargosu kararı 24 Temmuz 2026 13:14
4 ay sonra bir ilk! Avro Bölgesi’nde ekonomik aktivite yükseldi 4 ay sonra bir ilk! Avro Bölgesi'nde ekonomik aktivite yükseldi 24 Temmuz 2026 13:13
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.346,0200 Değişim 165,12 Son veri saati:
Düşük 13324,01 Yüksek 13489,13
Açılış
47,4165 Değişim 0,0342 Son veri saati:
Düşük 47,3834 Yüksek 47,4176
Açılış
54,5413 Değişim 0,2554 Son veri saati:
Düşük 54,3415 Yüksek 54,5969
Açılış
6.215,5470 Değişim 107,391 Son veri saati:
Düşük 6141,652 Yüksek 6249,043
Açılış
88,6893 Değişim 2,6155 Son veri saati:
Düşük 86,8443 Yüksek 89,4598
Açılış
BİST En Aktif Hisseler