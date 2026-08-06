Altının kilogram fiyatı 6 milyon 500 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 402 bin 900 lira, en yüksek 6 milyon 527 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,2 artışla 6 milyon 500 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 360 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 290 milyon 73 bin 294,80 lira, işlem miktarı ise 1434,79 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 388 milyon 147 bin 533,77 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.360.000,00 4.184,00 En Düşük 6.402.900,00 4.184,00 En Yüksek 6.527.000,00 4.278,10 Kapanış 6.500.000,00 4.254,00 Ağırlıklı Ortalama 6.491.735,89 4.236,74 Toplam İşlem Hacmi (TL) 9.290.073.294,80 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.434,79 Toplam İşlem Adedi 111