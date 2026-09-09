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ABD'de tüketici kredileri temmuzda arttı

ABD'de tüketici kredileri, temmuzda 18,1 milyar dolarla beklentilerin üzerinde arttı.

ABD’de tüketici kredileri temmuzda arttı
AA AA

Oluşturma Tarihi 09 Eylül 2026 08:07

ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici kredileri, temmuzda önceki aya kıyasla 18,1 milyar dolar artarak 5,19 trilyon dolara ulaştı.

Piyasa beklentisi, tüketici kredilerinin bu dönemde 11,9 milyar dolar artması yönündeydi.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devirli krediler 2,8 milyar dolar, otomobil ve öğrenci kredileri gibi devirsiz krediler ise 15,3 milyar dolar arttı.

Tüketici kredileri temmuzda yıllıklandırılmış bazda yüzde 4,2 yükseldi.

Devirli krediler bu dönemde yüzde 2,5, devirsiz krediler yüzde 4,8 artış kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ABD MERKEZ BANKASI #ABD

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