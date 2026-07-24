Almanya ekonomisinden 4 ay sonra ilk büyüme sinyali! Sanayi üretiminde 4,5 yılın en güçlü üretim artışı

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da uzun süredir devam eden zayıf görünümün ardından toparlanma sinyali geldi. S&P Global tarafından açıklanan temmuz ayı öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine göre, imalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI yeniden büyüme bölgesine geçerken, imalat sanayisindeki üretim yaklaşık 4,5 yılın en güçlü artışını gösterdi.

ALMANYA EKONOMİSİ 4 AY SONRA BÜYÜME BÖLGESİNDE

S&P Global'in öncü verilerine göre, Almanya'da imalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI üretim endeksi haziran ayındaki 49,5 seviyesinden temmuzda 51,2 puana yükseldi.

Böylece endeks, dört ay sonra ilk kez büyüme ile daralmayı birbirinden ayıran 50 puan seviyesinin üzerine çıktı.

Ekonomik aktivitedeki toparlanmada imalat sanayisindeki üretimin belirgin şekilde hızlanması etkili oldu. Mal ve hizmetlere yönelik talebin güçlenmesinin yanı sıra yeni ihracat siparişlerinde yeniden artış görülmesi de büyümeyi destekledi.

İMALATTA 4,5 YILIN EN GÜÇLÜ ARTIŞI

Alman sanayisinden gelen veriler ise daha güçlü bir toparlanmaya işaret etti. İmalat sanayi üretim endeksi temmuzda 54,7 puana yükselerek yaklaşık 4,5 yılın en güçlü artışını kaydetti.

Şirketler, daha yüksek sipariş hacmi, kapasite kullanımındaki artış ve öne çekilen siparişlerin üretime destek verdiğini bildirdi.

İmalat PMI da 52,2 puana yükselerek son dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

HİZMET SEKTÖRÜ DARALMADA KALDI

İmalat sektöründeki güçlü görünüme karşın hizmet sektöründe henüz büyümeye geçilemedi. Hizmet sektörü aktivitesi 49,6 puanla 50 eşik değerinin altında kaldı.

Buna rağmen endeks son dört ayın en yüksek seviyesine çıkarak hizmet sektöründeki daralmanın hız kestiğine işaret etti.

Şirketlerin gelecek 12 aya ilişkin faaliyet beklentilerinde de iyileşme görülürken, daha olumlu beklentiler istihdam kayıplarının yavaşlamasına yansıdı.

MALİYET BASKISI ARTTI

Üçüncü çeyreğin başlangıcında özellikle hizmet sektöründe maliyet baskılarının güçlenmesi nedeniyle girdi maliyetlerindeki artış hafif hızlandı.

Buna karşılık mal ve hizmet satış fiyatlarındaki artış son dört ayın en düşük hızında gerçekleşti. Ancak fiyat artışlarının Orta Doğu'daki savaşın başlamasından hemen önceki şubat ayına kıyasla hala belirgin şekilde yüksek olduğu kaydedildi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPARLANMAYA GİDEN YOL HALA BELİRSİZ"

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktör Yardımcısı Phil Smith, Almanya ekonomisinin üçüncü çeyreğe olumlu bir başlangıç yaptığını belirterek, toparlanmanın önündeki jeopolitik risklere dikkat çekti.

Smith, "Bileşik PMI, Orta Doğu'da savaşın başlamasının ardından üç ay boyunca daralmaya işaret ettikten sonra yeniden büyüme bölgesine döndü. Ancak yaklaşık son bir haftada bölgede çatışmaların yeniden şiddetlenmesi ve bunun küresel enerji fiyatları üzerinde yeni yukarı yönlü baskı yaratması nedeniyle sürdürülebilir bir toparlanmaya giden yolun hala oldukça belirsiz olduğu görülüyor." ifadelerini kullandı.