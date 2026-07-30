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ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 7 milyon 200 bin varil azaldı.

ABD’nin ticari ham petrol stokları azaldı
AA

Oluşturma Tarihi 30 Temmuz 2026 08:38

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 7 milyon 200 bin varil azalışla 404 milyon 500 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 700 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 3 milyon 800 bin varil azalarak 307 milyon 700 bin varil seviyesine düştü.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise değişmeyerek 211 milyon 300 bin varil olarak kayıtlara geçti.

⁠PETROL ÜRETİMİ DÜŞTÜ

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 18-24 Temmuz haftasında 2 bin varil azalarak 13 milyon 796 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 124 bin varil azalışla 5 milyon 683 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 114 bin varil artışla 3 milyon 467 bin varil oldu.

EIA'nın "Temmuz 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 780 bin varil olması bekleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ABD ENERJİ ENFORMASYON İDARESİ #ABD #PETROL #HAM PETROL #EIA

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