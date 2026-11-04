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ABD seçimleri sonrası gümüş yükselişe geçti

Gümüş fiyatları, ABD ara seçimlerinin ilk sonuçlarının Demokratların Kongre'nin her iki kanadında da ilerleme kaydettiğini göstermesiyle değer kazandı. Zayıflayan dolar da fiyatların değer kazanmasında etkili oldu.

ABD seçimleri sonrası gümüş yükselişe geçti
SABAH FİNANS SABAH FİNANS

Oluşturma Tarihi 04 Kasım 2026 08:47

Son Güncelleme Tarihi 04 Kasım 2026 09:01

Gümüş fiyatları Çarşamba günü, ABD dolarının zayıflaması ve ABD ara seçimlerinin ilk sonuçlarının Demokratların Kongre'nin her iki kanadında da ilerleme kaydettiğini göstermesiyle değer kazandı. Yaşanan gelişmelerin ardından hazine tahvil getirileri düşüşe geçti.

ONS GÜMÜŞ NE KADAR OLDU?

Ons gümüş seçimlerin sonuçları ve zayıflayan doların etkisi ile 49,8 dolara kadar yükseldi. Öte yandan ABD-İran diplomasisinin devam edeceği umutları petrol fiyatlarını düşürdü. Bu da enflasyon endişelerinin hafiflemesine yardımcı oldu.

Buna rağmen uzmanlar Tahran ve Washington arasında bir anlaşma sağlanmasını hala çok uzak buluyor.

Diğer yandan yatırımcılar Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam raporunu, Federal Rezerv'in politika görünümüne ilişkin daha fazla ipucu için bekliyordu.

Piyasalar şu anda Aralık ayında Fed'in faiz artırımı olasılığını %78 olarak fiyatlandırıyor ve bu da kısıtlayıcı para politikası beklentilerini, getiri sağlamayan metaller için potansiyel bir engel oluşturuyor.

GRAM GÜMÜŞ YÜKSELDİ Mİ?

Gram Gümüş son 24 saat içerisinde %1,96 değer kazanarak 81,44 liradan işlem görmeye başladı.

#FED #GRAM GÜMÜŞ #WASHİNGTON #ABD

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