CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi ABD tahvil getirilerinde seçim etkisi: Demokratların yükselişi piyasaları hareketlendirdi

ABD tahvil getirilerinde seçim etkisi: Demokratların yükselişi piyasaları hareketlendirdi

ABD ara seçimlerinde Demokratların güç kazandığına işaret eden ilk sonuçlar, tahvil piyasalarında yükselişi beraberinde getirdi. Beş yıllık ABD tahvil getirisi 9 baz puana kadar gerilerken dolar endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti.

ABD tahvil getirilerinde seçim etkisi: Demokratların yükselişi piyasaları hareketlendirdi

Oluşturma Tarihi 04 Kasım 2026 08:04

ABD Hazine tahvilleri, ara seçimlerde Demokratların güç kazandığına işaret eden ilk sonuçların ardından değer kazandı. Seçim tablosunun, Trump yönetiminin vergi indirimleri ve kamu harcamalarını artırmaya yönelik planlarını zorlaştırabileceği beklentisi tahvil piyasalarına alım getirdi. Getiriler tüm vadelerde gerilerken dolar endeksinde de düşüş yaşandı.

Tahvil piyasasındaki yükselişte en belirgin hareket beş yıllık tahvillerde görüldü. Bu tahvillerin getirisi 9 baz puana kadar gerileyerek yüzde 4,67'ye indi. Gösterge niteliğindeki 10 yıllık ABD tahvilinin getirisi ise 6 baz puan düşüşle yüzde 4,90 seviyesine çekildi. Dolar endeksi de yüzde 0,4 değer kaybetti.

Temsilciler Meclisi'nin Demokratların kontrolüne geçmesi ihtimali, ABD'de bölünmüş hükümet tablosunu gündeme getirdi. Böyle bir siyasi yapının, Trump yönetiminin bütçe açığını artırabilecek yeni vergi ve harcama düzenlemelerini hayata geçirmesini zorlaştırabileceği değerlendiriliyor.

Yaklaşık 40 trilyon dolara ulaşan ABD kamu borcu, tahvil yatırımcılarının yakından takip ettiği başlıca risklerden biri olmayı sürdürüyor. Siyasi dengelerin değişmesiyle yeni harcamaların ve vergi indirimlerinin sınırlandırılabileceği beklentisi, Hazine tahvillerine yönelik talebi destekledi.

Wellington Management Portföy Yöneticisi Brij Khurana, bölünmüş hükümet yapısının önceki yıllara kıyasla daha sınırlı mali harcama anlamına gelebileceğini belirtti. Khurana, tarihsel olarak bu tür siyasi dengelerin ABD Hazine tahvilleri açısından olumlu bir ortam oluşturduğunu ifade etti.

Ara seçim sonuçları, ABD'nin gelecekteki borçlanma ihtiyacı ve tahvil arzı açısından da önem taşıyor. Piyasa aktörleri, siyasi gelişmelerin yanı sıra ABD Hazine Bakanlığı'nın çarşamba günü açıklaması beklenen üç aylık borçlanma ve tahvil ihraç planına odaklandı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TEMSİLCİLER MECLİSİ #ABD HAZİNE BAKANLIĞI #ABD #TRUMP

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
ABD’de inşaat harcamaları beklentileri karşılamadı! Harcamalar 2,18 trilyon dolara indi ABD'de inşaat harcamaları beklentileri karşılamadı! Harcamalar 2,18 trilyon dolara indi 03 Kasım 2026 09:25
ABD imalat sanayisinde büyüme hızlandı! PMI ekimde 55,5’e yükseldi ABD imalat sanayisinde büyüme hızlandı! PMI ekimde 55,5'e yükseldi 03 Kasım 2026 09:22
Küresel piyasalar yön arıyor: Yatırımcının gündeminde ABD seçim süreci var Küresel piyasalar yön arıyor: Yatırımcının gündeminde ABD seçim süreci var 03 Kasım 2026 09:21
Brent petrolde sert kayıp: Yüzde 7 geriledi Brent petrolde sert kayıp: Yüzde 7 geriledi 03 Kasım 2026 08:45
Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Gram altın bugün ne kadar? İşte 3 Kasım altın fiyatları Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Gram altın bugün ne kadar? İşte 3 Kasım altın fiyatları 03 Kasım 2026 08:33
Çin’den 15 milyar dolarlık hamle! PBoC yeni mekanizmayı devreye alıyor Çin'den 15 milyar dolarlık hamle! PBoC yeni mekanizmayı devreye alıyor 02 Kasım 2026 16:27
Gazprom 9 ayda zarardan kara geçti Gazprom 9 ayda zarardan kara geçti 02 Kasım 2026 13:52
Borsa günün ilk yarısında pozitif seyretti Borsa günün ilk yarısında pozitif seyretti 02 Kasım 2026 13:17
6,3 milyar dolarlık soygunda yeni gelişme! FBI faili açıkladı, Binance yatırımcılara ödemeyi başlattı 6,3 milyar dolarlık soygunda yeni gelişme! FBI faili açıkladı, Binance yatırımcılara ödemeyi başlattı 02 Kasım 2026 11:12
Binance hack’i piyasaları sarstı! Bitcoin 78 bin dolarda dengelendi Binance hack’i piyasaları sarstı! Bitcoin 78 bin dolarda dengelendi 02 Kasım 2026 10:49
Asya borsalarında pozitif seyir: Kospi yükseldi, Nikkei geriledi Asya borsalarında pozitif seyir: Kospi yükseldi, Nikkei geriledi 02 Kasım 2026 10:32
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 02 Kasım 2026 10:01
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.023,5500 Değişim 299,07 Son veri saati:
Düşük 10843,03 Yüksek 11142,1
Açılış
50,0321 Değişim 0,0643 Son veri saati:
Düşük 49,9625 Yüksek 50,0268
Açılış
56,235 Değişim 0,4472 Son veri saati:
Düşük 55,9418 Yüksek 56,389
Açılış
6.363,5520 Değişim 75,377
Düşük 6301,612 Yüksek 6376,989
Açılış
80,3322 Değişim 2,0291 Son veri saati:
Düşük 78,7703 Yüksek 80,7994
Açılış
BİST En Aktif Hisseler