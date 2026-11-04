ABD tahvil getirilerinde seçim etkisi: Demokratların yükselişi piyasaları hareketlendirdi

ABD Hazine tahvilleri, ara seçimlerde Demokratların güç kazandığına işaret eden ilk sonuçların ardından değer kazandı. Seçim tablosunun, Trump yönetiminin vergi indirimleri ve kamu harcamalarını artırmaya yönelik planlarını zorlaştırabileceği beklentisi tahvil piyasalarına alım getirdi. Getiriler tüm vadelerde gerilerken dolar endeksinde de düşüş yaşandı.

Tahvil piyasasındaki yükselişte en belirgin hareket beş yıllık tahvillerde görüldü. Bu tahvillerin getirisi 9 baz puana kadar gerileyerek yüzde 4,67'ye indi. Gösterge niteliğindeki 10 yıllık ABD tahvilinin getirisi ise 6 baz puan düşüşle yüzde 4,90 seviyesine çekildi. Dolar endeksi de yüzde 0,4 değer kaybetti.

Temsilciler Meclisi'nin Demokratların kontrolüne geçmesi ihtimali, ABD'de bölünmüş hükümet tablosunu gündeme getirdi. Böyle bir siyasi yapının, Trump yönetiminin bütçe açığını artırabilecek yeni vergi ve harcama düzenlemelerini hayata geçirmesini zorlaştırabileceği değerlendiriliyor.

Yaklaşık 40 trilyon dolara ulaşan ABD kamu borcu, tahvil yatırımcılarının yakından takip ettiği başlıca risklerden biri olmayı sürdürüyor. Siyasi dengelerin değişmesiyle yeni harcamaların ve vergi indirimlerinin sınırlandırılabileceği beklentisi, Hazine tahvillerine yönelik talebi destekledi.

Wellington Management Portföy Yöneticisi Brij Khurana, bölünmüş hükümet yapısının önceki yıllara kıyasla daha sınırlı mali harcama anlamına gelebileceğini belirtti. Khurana, tarihsel olarak bu tür siyasi dengelerin ABD Hazine tahvilleri açısından olumlu bir ortam oluşturduğunu ifade etti.

Ara seçim sonuçları, ABD'nin gelecekteki borçlanma ihtiyacı ve tahvil arzı açısından da önem taşıyor. Piyasa aktörleri, siyasi gelişmelerin yanı sıra ABD Hazine Bakanlığı'nın çarşamba günü açıklaması beklenen üç aylık borçlanma ve tahvil ihraç planına odaklandı.