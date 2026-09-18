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ABD’de riskli kredi alarmı! Fitch’ten temerrüt uyarısı geldi

ABD’de kaldıraçlı kredi ve yüksek getirili tahvillerde temerrüt oranları Ağustos 2026’da değişmedi. Fitch Ratings, kaldıraçlı kredi temerrütlerinin yüzde 5’e yaklaşabileceği konusunda uyardı.

ABD’de riskli kredi alarmı! Fitch’ten temerrüt uyarısı geldi

Oluşturma Tarihi 18 Eylül 2026 16:53

Fitch Ratings'e göre ABD'de kaldıraçlı kredi ve yüksek getirili tahvillerde temerrüt oranları Ağustos 2026'da değişmedi. Kaldıraçlı kredilerde temerrüt oranı yüzde 3,9, yüksek getirili tahvillerde ise yüzde 2,8 seviyesinde gerçekleşirken, Fitch yıl sonunda kaldıraçlı kredilerde temerrüt oranının yüzde 4,5-yüzde 5,0 aralığına yükselmesini bekliyor.

RİSKLİ KREDİLERDE REKOR SEVİYE

Fitch'in değerlendirmesine göre mevsimsel koşullar ağustosta temerrüt faaliyetini sınırladı. Buna karşın yakından izlenen riskli kredilerin (Market Concern Loans) toplam büyüklüğü 296,2 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Riskli krediler, piyasanın yüzde 18,3'ünü oluşturdu. Artışta teknoloji sektörü öne çıkarken, sektörün 2028 yılında yoğunlaşan bir vade duvarıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Riskli tahvillerin büyüklüğü ise yaklaşık 147,5 milyar dolar seviyesinde kaldı. Bu tutarın yüksek getirili tahvil piyasasının yaklaşık yüzde 10'una karşılık geldiği aktarıldı.

TEMERRÜTLERİN TAMAMI BORÇ TAKASINDAN KAYNAKLANDI

Rapora göre ağustos ayında ABD'de kaldıraçlı kredi temerrütleri yaklaşık 3 milyar dolar oldu.

Söz konusu temerrütlerin tamamının sorunlu borç takası işlemlerinden kaynaklandığı belirtildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#FİTCH RATİNGS #ABD #FİTCH

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