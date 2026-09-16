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Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları, tahvil piyasasındaki satış baskısının azalması ve petrol fiyatlarındaki yükselişlerin hız kesmesiyle pozitif seyrediyor.

Asya borsaları pozitif seyrediyor
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Oluşturma Tarihi 16 Eylül 2026 09:46

Küresel piyasalarda, tahvil piyasasındaki satış baskısının azalması ve petrol fiyatlarındaki yükselişlerin hız kesmesiyle risk iştahı ılımlı bir şekilde yükselirken, gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Asya tarafında ise Brent petrolün varil fiyatının yüzde 0,6 azalışla 108,1 dolar seviyesine gerilemesi ve tahvil piyasasındaki satış baskısının azalmasıyla Fed'in faiz kararı öncesi bölge piyasalarında pozitif seyir öne çıkıyor.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,37 artışla 6.717 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,78 değer kazancıyla 63.982 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,69 artışla 3.890 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,12 yükselişle 24.697 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,43 üzerinde 74.322 puan seviyesinde bulunuyor.

Bugün açıklanan makroekonomik verilere göre Japonya'da ağustos ayına ilişkin ihracat yüzde 19,3, ithalat da yüzde 28 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede ağustos ayına ilişkin dış ticaret açığı 638,3 milyar yenden 1,1 trilyon yene yükseldi. Japonya böylece dış ticaretinde 4 ay üst üste açık verdi.

Analistler, ülkede üst üste verilen dış ticaret açığının enerji maliyetlerindeki artıştan kaynaklandığını belirtti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ABD MERKEZ BANKASI #GÜNEY KORE #NİKKEİ 225 #ASYA #FED

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