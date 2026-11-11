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ABD ile Çin yapay zeka alanında iş birliğine gidiyor

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ile Çin'in yapay zeka alanındaki riskleri yönetmeye yönelik işbirliği yapacağını ancak bu alandaki çıkar farklılıkları konusunda yanılsamaya kapılmamaları gerektiğini ifade etti.

ABD ile Çin yapay zeka alanında iş birliğine gidiyor
AA AA

Oluşturma Tarihi 11 Kasım 2026 08:43

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesinin gala yemeğinde yaptığı konuşmada, ABD'nin Çin ile arasındaki ticaret dengesizliğinin uzun süredir iki ülke arasında gerilim kaynağı olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in ticaret uygulamalarına karşı kararlı adımlar attığını dile getiren Bessent, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha dengeli hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Bessent, "Daha dengeli bir ilişkiye doğru ilerlerken hedefimiz, ayrışma değil, riskleri azaltmaktır." diye konuştu.

ABD ekonomisinin onlarca yıldır yabancı tedarikçilere aşırı bağımlı hale geldiğini, Çin ekonomisinin ise giderek daha fazla dış talebe bağımlı olduğunu anlatan Bessent, ABD'nin tükettiği ürünlerin daha fazlasını üretmesi, Çin'in ise ürettiği ürünlerin daha fazlasını tüketmesinin gerektiğini savundu.

Bessent, iki ülkenin birlikte çalışarak aralarındaki dengesizlikleri sürdürmeden ekonomilerini güçlendirebileceğini kaydetti.

ABD'nin ekonomik gücü öncelik haline getirmesinin ticari ortaklarına yönelik bir düşmanlık anlamına gelmediğini vurgulayan Bessent, ticari ilişkilerde karşılıklılık ilkesini yeniden tesis etmeyi amaçladıklarını anlattı.

"DOĞRUDAN İLETİŞİM KANALI OLUŞTURULACAK"

Bessent, ABD ve Çin'in yapay zeka alanında da yeni bir diyalog başlattığına değinerek, Trump'ın talimatıyla oluşturulan bu diyaloğun iki ülkenin sistemleri arasındaki yanlış anlamaları önlemeyi ve ortak riskleri yönetmeyi amaçladığını bildirdi.

İleri yapay zeka modellerinin piyasaya sürülmeden önce değerlendirilmesi ve test edilmesi, insan denetiminin korunması ve yapay zeka modellerinin yol açabileceği ciddi olaylarda iki ülkenin birbirini hızla bilgilendirmesi konularında işbirliği yapılmasının öngörüldüğünü belirten Bessent, bu kapsamda doğrudan bir iletişim kanalı oluşturacaklarını kaydetti.

Bessent, yapay zeka ilerledikçe, yeni risk yönetimi alanlarına yönelme ihtiyacının da artacağına işaret ederek, iki ülkenin rekabetin getirdiği talepler ile liderliğin getirdiği sorumlulukları nasıl dengeleyeceğini göstermelerinin gerekeceğini söyledi.

ABD ve Çin arasındaki farklılıklar konusunda yanılsamaya kapılmamaları gerektiğini anlatan Bessent, "Çıkarlarımız her zaman örtüşmeyecek, her meseleye yaklaşımımız da her zaman aynı olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

LİDERLER HAFTAYA ÇİN'DE BİR ARAYA GELECEK

Bessent, gelecek hafta ABD Başkanı Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Shenzhen'de yapacağı görüşmeye eşlik edeceğini bildirdi.

İki liderin Miami'de bu yılın dördüncü görüşmesini yapacağına işaret eden Bessent, "Trump ve Şi, ABD ile Çin'in denge ve karşılıklılık temelinde yapıcı bir ilişki kurmaları gerektiği konusunda hemfikirler." dedi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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