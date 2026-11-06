Gümüşte yükseliş sevinci kısa sürdü! Gözler ABD istihdam verisinde

Uluslararası piyasalarda gümüş fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Önceki gün 52 doların üzerine çıkarak toparlanma sinyali veren ons gümüş, yeniden satış baskısıyla karşılaştı. ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde yatırımcıların temkinli hareket etmesiyle beyaz metal yeni günde düşüş ivmesi gösteriyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

XAG/USD paritesi 52 dolar seviyesini yeniden aştıktan sonra yüzde 1'i aşan bir düşüş yaşadı. 6 Kasım sabahında ons gümüş 51,49 dolardan işlem görürken, gram gümüş ise 83 TL seviyesinde. Gün içerisinde 51 dolar seviyesini gören ons gümüşün en yüksek seviyesi ise 52,17 dolar olarak kaydedildi. Son fiyat hareketleri, gümüşte yükselişin henüz kalıcı hale gelemediğini gösteriyor.

Ons gümüş önceki gün 52, dolardan kapanış yapmıştı.

YÜKSELİŞ İÇİN 52 DOLAR BARAJININ AŞILMASI GEREKİYOR

Teknik analizlere göre ons gümüşte yukarı yönlü hareketin yeniden güç kazanabilmesi için öncelikle 52,34 dolar seviyesinin aşılması gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 53,35 dolar ve 54,64 dolar dirençleri gündeme gelebilir.

Ancak mevcut fiyatın 51,49 dolara gerilemesi, daha önce öne çıkan 51,65-51,70 dolar destek bölgesinin de aşağı yönlü geçildiğini gösteriyor.

Satış baskısının devam etmesi halinde 50,92 dolar ilk önemli destek seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviyenin kırılması durumunda 50,04 dolara doğru geri çekilme yaşanabileceği değerlendiriliyor.

TEKNİK GÖSTERGELER NE SÖYLÜYOR?

Gümüşte teknik göstergeler, yükseliş hareketinin henüz güçlü bir momentuma ulaşmadığına işaret ediyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 46 seviyesinde bulunurken MACD göstergesinin sıfırın altında seyretmesi, alım yönlü hareketin güç kazanmakta zorlandığını gösteriyor.

Buna karşın satış tarafında da belirgin bir üstünlük bulunmuyor. Bu görünüm, gümüş fiyatlarında ABD'den gelecek ekonomik veriler öncesinde yatay ve temkinli seyrin devam edebileceğine işaret ediyor.

ABD'DEN GELECEK VERİ GÜMÜŞÜN YÖNÜNÜ BELİRLEYEBİLİR

Gümüş yatırımcılarının gözü şimdi ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi. İstihdam piyasasının gücüne ilişkin açıklanacak rakamların, Fed'in faiz politikasına yönelik beklentileri değiştirmesi bekleniyor.

Dolar ve faiz beklentilerindeki değişimlerin değerli metaller üzerinde etkili olması nedeniyle istihdam verisinin ardından gümüşte de hareketliliğin artabileceği değerlendiriliyor.