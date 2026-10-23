CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi Rosatom: Küresel NGS ihracat pazarının yüzde 90'ına sahibiz

Rosatom: Küresel NGS ihracat pazarının yüzde 90'ına sahibiz

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, 19. Verona Avrasya Ekonomik Forumu'nda küresel nükleer enerji projelerini ve teknolojik liderlik hedeflerini gündeme taşıdı. Şirket, dünya genelinde Rusya dahil 10 ülkede 45 nükleer güç ünitesinin inşa edildiğini belirtirken, Akkuyu NGS projesi de forum kapsamında ele alındı. Küresel NGS ihracat pazarının yüzde 90'ına sahip oldukları belirtildi.

Rosatom: Küresel NGS ihracat pazarının yüzde 90’ına sahibiz
AA AA

Oluşturma Tarihi 23 Ekim 2026 11:35

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Avrupa ve Asya ülkeleri arasındaki uluslararası işbirliğine ilişkin konuların ele alındığı 19. Verona Avrasya Ekonomik Forumu'na katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, forum kapsamında düzenlenen "Hareket Halindeki Enerji: Yeni Oyuncular ve Çözümler" başlıklı oturumda konuşan Rosatom Kalkınma ve Uluslararası İş Geliştirmeden Sorumlu Birinci Genel Müdür Yardımcısı Kirill Komarov, teknolojik liderlik ve NGS inşa projelerinin hayata geçirilmesine yönelik özgün yaklaşım sayesinde Rosatom'un dış liderliğini koruduğunu ifade etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Komarov şunları kaydetti:

"Bugün Rosatom, dünya atom enerjisi sektörünün tartışmasız lideridir. Rusya dahil 10 ülkede 45 güç ünitesi inşa ediyoruz. Dünyada ilk kez küçük ölçekli bir NGS'nin inşasına yönelik ihracat sözleşmesi imzaladık ve yine dünyada ilk kez yüzer nükleer güç ünitelerinden elektrik tedarikine yönelik ihracat anlaşması yaptık. Küresel NGS ihracat pazarının yaklaşık yüzde 90'ına sahibiz. Bugün ilk nükleer güç santrallerini inşa eden beş ülkenin tamamı Rus teknolojilerini tercih etti. Tüm bunlar, dünya atom enerjisi sektörünün modern gelişimine ilişkin kendi vizyonumuzu ortaya koymamız ve bir ülkenin ulusal nükleer programının hayata geçirilmesinin her aşamasında kapsamlı destek sağlayan benzersiz ve entegre bir teklif oluşturmamız sayesinde mümkün oldu. Bu yaklaşım, NGS inşasına hazırlık aşamasından santralin işletmeden çıkarılmasına kadar tüm süreci kapsıyor."

Rosatom, forum kapsamında "Teknolojik Egemenlik: Stratejik Projelerin Hayata Geçirilmesi Yoluyla Ulusal Potansiyelin Geliştirilmesi" başlıklı bir oturum da yapıldı. Oturumda Akkuyu NGS gibi büyük ölçekli altyapı projelerinin sağladığı avantajlar ele alındı.

Forum kapsamında ayrıca Rosatom'un desteğiyle Akkuyu NGS'nin inşasının farklı aşamalarını ve Mersin'in altyapı gelişimini gösteren bir fotoğraf sergisi de düzenlendi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#RUSYA #AKKUYU NGS #ROSATOM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Rusya’dan AB’nin LNG yasağına yanıt: Sevkiyatlar başka pazarlara yönelecek Rusya'dan AB'nin LNG yasağına yanıt: Sevkiyatlar başka pazarlara yönelecek 22 Ekim 2026 12:54
Barclays’tan yapay zeka hamlesi: 5 bin kişiyi işten çıkaracak Barclays'tan yapay zeka hamlesi: 5 bin kişiyi işten çıkaracak 22 Ekim 2026 12:51
Norveç Varlık Fonu zarar açıkladı: Faiz baskısı etkili oldu Norveç Varlık Fonu zarar açıkladı: Faiz baskısı etkili oldu 22 Ekim 2026 12:47
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 22 Ekim 2026 10:48
ABD tarifelerine karşı dev paket! Kanada 8,7 milyar dolarlık yeni yatırım planını açıkladı ABD tarifelerine karşı dev paket! Kanada 8,7 milyar dolarlık yeni yatırım planını açıkladı 22 Ekim 2026 10:27
ABD ve Çin arasında ekonomik istihbarat programı iddiası ABD ve Çin arasında ekonomik istihbarat programı iddiası 22 Ekim 2026 10:05
Çin’in CSI 300 endeksi ayı piyasasına girdi Çin'in CSI 300 endeksi ayı piyasasına girdi 22 Ekim 2026 09:55
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 22 Ekim 2026 09:54
S&P’den Fed, ECB ve BoJ için faiz artışı tahmini S&P'den Fed, ECB ve BoJ için faiz artışı tahmini 22 Ekim 2026 09:45
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 22 Ekim 2026 09:33
Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi: İndirim bekleniyor mu? Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi: İndirim bekleniyor mu? 22 Ekim 2026 09:08
ABD petrol stokları 3,1 milyon varil geriledi ABD petrol stokları 3,1 milyon varil geriledi 22 Ekim 2026 08:46
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
10.943,8300 Değişim 327,73 Son veri saati:
Düşük 10917,33 Yüksek 11245,06
Açılış
10.943,8300 Değişim 327,73 Son veri saati:
Düşük 10917,33 Yüksek 11245,06
Açılış
49,745 Değişim 0,1382 Son veri saati:
Düşük 49,6303 Yüksek 49,7685
Açılış
55,7347 Değişim 0,2695 Son veri saati:
Düşük 55,6747 Yüksek 55,9442
Açılış
6.442,4740 Değişim 72,321 Son veri saati:
Düşük 6375,891 Yüksek 6448,212
Açılış
86,4290 Değişim 2,0283 Son veri saati:
Düşük 85,5349 Yüksek 87,5632
Açılış
BİST En Aktif Hisseler