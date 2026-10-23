Rosatom: Küresel NGS ihracat pazarının yüzde 90’ına sahibiz

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Avrupa ve Asya ülkeleri arasındaki uluslararası işbirliğine ilişkin konuların ele alındığı 19. Verona Avrasya Ekonomik Forumu'na katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, forum kapsamında düzenlenen "Hareket Halindeki Enerji: Yeni Oyuncular ve Çözümler" başlıklı oturumda konuşan Rosatom Kalkınma ve Uluslararası İş Geliştirmeden Sorumlu Birinci Genel Müdür Yardımcısı Kirill Komarov, teknolojik liderlik ve NGS inşa projelerinin hayata geçirilmesine yönelik özgün yaklaşım sayesinde Rosatom'un dış liderliğini koruduğunu ifade etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Komarov şunları kaydetti:

"Bugün Rosatom, dünya atom enerjisi sektörünün tartışmasız lideridir. Rusya dahil 10 ülkede 45 güç ünitesi inşa ediyoruz. Dünyada ilk kez küçük ölçekli bir NGS'nin inşasına yönelik ihracat sözleşmesi imzaladık ve yine dünyada ilk kez yüzer nükleer güç ünitelerinden elektrik tedarikine yönelik ihracat anlaşması yaptık. Küresel NGS ihracat pazarının yaklaşık yüzde 90'ına sahibiz. Bugün ilk nükleer güç santrallerini inşa eden beş ülkenin tamamı Rus teknolojilerini tercih etti. Tüm bunlar, dünya atom enerjisi sektörünün modern gelişimine ilişkin kendi vizyonumuzu ortaya koymamız ve bir ülkenin ulusal nükleer programının hayata geçirilmesinin her aşamasında kapsamlı destek sağlayan benzersiz ve entegre bir teklif oluşturmamız sayesinde mümkün oldu. Bu yaklaşım, NGS inşasına hazırlık aşamasından santralin işletmeden çıkarılmasına kadar tüm süreci kapsıyor."

Rosatom, forum kapsamında "Teknolojik Egemenlik: Stratejik Projelerin Hayata Geçirilmesi Yoluyla Ulusal Potansiyelin Geliştirilmesi" başlıklı bir oturum da yapıldı. Oturumda Akkuyu NGS gibi büyük ölçekli altyapı projelerinin sağladığı avantajlar ele alındı.

Forum kapsamında ayrıca Rosatom'un desteğiyle Akkuyu NGS'nin inşasının farklı aşamalarını ve Mersin'in altyapı gelişimini gösteren bir fotoğraf sergisi de düzenlendi.