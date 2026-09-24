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Beklentiler tutmadı: ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 19 Eylül ile biten haftada 197 bine geriledi. Piyasa beklentisi 201 bin başvuru olması yönündeydi.

Beklentiler tutmadı: ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi
AA AA

Oluşturma Tarihi 24 Eylül 2026 16:54

Son Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2026 16:59

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 19 Eylül ile biten haftada önceki haftaya göre 1000 kişi azalarak 197 bine geriledi. Açıklanan veri, piyasa beklentisinin altında gerçekleşti.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI GERİLEDİ

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 19 Eylül ile biten haftada 197 bine indi. Önceki haftaya kıyasla 1000 kişilik azalış kaydedildi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 201 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi ise 196 binden 198 bine revize edildi.

4 HAFTALIK ORTALAMA 202 BİN 250'YE GERİLEDİ

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 1750 kişi azalarak 202 bin 250'ye geriledi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 12 Eylül ile biten haftada 2 bin kişilik artışla 1 milyon 719 bine yükseldi.

#ABD ÇALIŞMA BAKANLIĞI #ABD

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