Oluşturma Tarihi 18 Kasım 2026 09:51
Son Güncelleme Tarihi 18 Kasım 2026 09:54
Bakır fiyatları Londra Metal Borsası'ndaki (LME) vadeli işlemlerde yüzde 1,6'ya varan değer kayıpları yaşayarak ton başına 13.019 dolara geriledi. Böylelikle 24 Haziran'dan bu yana görülen en düşük seviyeye indi.
Fiyatlardaki gerilemede FED'in faizleri sıkılaşma beklentisi etkili olurken güçlü dolar da bakır fiyatlarının baskı altına aldı. Bununla beraber boru ve tellerde kullanılan metal için yapay zeka hisselerinde son dönemde yaşanan dalgalanmanın tetiklediği satış dalgasına katkıda bulundu.
Çin ekonomisinden gelen veriler talep görünümü tarafından endişeleri artırdı. Şanghay saatiyle 13:12 itibarıyla LME'de bakır yüzde 1,5 düşüşle ton başına 13.027,50 dolara gerilerken, alüminyum yüzde 0,9 düşüşle 2.907,50 dolara, çinko ise yüzde 1,3 düşüşle ton başına 3.627,50 dolara geriledi.