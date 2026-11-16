Altın borsasında günün kapanışı belli oldu! Kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda 6 milyon 313 bin liraya geriledi. Gün içinde en düşük 6 milyon 197 bin lirayı, en yüksek 6 milyon 330 bin lirayı gören kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,13 değer kaybetti.

ALTINDA İŞLEM HACMİ 9,6 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü 6 milyon 321 bin liradan kapanmıştı. Böylece altın, önceki kapanışa kıyasla 8 bin lira geriledi.

KMKTP'de altın işlemlerinde toplam işlem hacmi 9 milyar 638 milyon 208 bin 272,18 lira, işlem miktarı ise 1.539,61 kilogram olarak kaydedildi.

Tüm metallerde gerçekleşen toplam işlem hacmi ise 10 milyar 986 milyon 70 bin 435,32 lira oldu.

ALTINDA EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında günün en fazla işlem yapan kurumları Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.321.000,00 3.912,15 En Düşük 6.197.000,00 3.820,00 En Yüksek 6.330.000,00 3.910,85 Kapanış 6.313.000,00 3.896,00 Ağırlıklı Ortalama 6.286.177,71 3.869,50 Toplam İşlem Hacmi (TL) 9.638.208.272,18 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.539,61 Toplam İşlem Adedi 194