12 kişi ve 101 kuruluş yaptırım listesine alındı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını finanse etmesine katkı sağladıkları gerekçesiyle 12 kişi ve 101 kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı.

AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil altyapıyı hedef alan saldırıları nedeniyle hazırlanan ilave kısıtlayıcı tedbirlerin üye ülkeler tarafından kabul edildiği bildirildi.

YAKLAŞIK 50 BANKA VE FİNANS KURULUŞU LİSTEYE EKLENDİ

Yeni yaptırım paketi kapsamında yaklaşık 50 banka ve finans kuruluşu yaptırım listesine dahil edildi. Rus bankacılık sektörüne yönelik kısıtlamaların genişletilmesiyle devlet gelirlerinin aktarılmasını ve savaşın finansmanını sağlayan mali kanalların kesilmesi hedefleniyor.

Rusya'nın e-ticaret sektörünün de yaptırımların kapsamına alındığı belirtilen açıklamada, petrol ve enerji sektöründe faaliyet gösteren yeni şirketler ile iş insanlarının da listeye eklendiği kaydedildi.

PETROL ŞİRKETLERİ VE GÖLGE FİLO HEDEFTE

AB Konseyinin açıklamasında, yaptırım listesine alınan bazı şirketlerin rafinerileri ve St. Petersburg Petrol Terminali'ni işlettiği, ayrıca petrol arama ve üretim faaliyetlerinde bulunduğu belirtildi.

Rusya'nın gölge filosuna yönelik tedbirler de genişletildi. Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Seyşeller ve Umman'da bulunan, Rus menşeli ham petrol ve petrol ürünlerini satın alan çeşitli şirketler yaptırım listesine dahil edildi.

Ayrıca AB yaptırımlarına tabi gemilerin sahibi veya yöneticisi olan, Rus petrolünü yasa dışı yollarla taşıyan ve yüksek riskli deniz taşımacılığı faaliyetlerinde bulunan bazı iş insanları da hedef alındı.

YAPTIRIMLAR KAPSAMINDA MAL VARLIKLARI DONDURULACAK

Karar kapsamında yaptırım listesine eklenen kişi ve kuruluşların mal varlıkları dondurulacak. Bu kişi ve kuruluşlara doğrudan veya dolaylı olarak fon ya da ekonomik kaynak sağlanması yasaklanacak.

Yaptırım uygulanan kişilere ayrıca AB'ye seyahat yasağı getirilecek.

AB Konseyinin verilerine göre, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında listede bulunan kişi ve kuruluşların toplam sayısı yaklaşık 4 bin 600'e ulaştı.