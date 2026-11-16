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Altın yatırımcısının gözü bu rakamlarda! 16 Kasım gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününün son bölümünde düşüş eğilimini sürdürüyor. Günlük kayıp ons altında 11,32 dolara, gram altında ise 15,15 TL'ye ulaştı.

Altın yatırımcısının gözü bu rakamlarda! 16 Kasım gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları

Oluşturma Tarihi 16 Kasım 2026 17:01

Küresel piyasalarda ons altın 3.866,94 dolar seviyesine gerilerken yurt içinde gram altın 6.265,39 TL'den işlem görüyor. Günlük kayıp ons altında 11,32 dolara, gram altında ise 15,15 TL'ye ulaştı.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Spot piyasada ons altın gün içerisinde 3.832,52 dolar ile 3.901,24 dolar aralığında hareket etti. Saat 16.55 itibarıyla 3.866,94 dolar seviyesinde bulunan ons altın, önceki güne kıyasla yüzde 0,29 değer kaybetti.

Gram altın ise gün içerisinde 6.209,82 TL seviyesine kadar gerilerken 6.318,32 TL'yi gördü. Günün son bölümünde 6.265,39 TL'den işlem gören gram altındaki günlük düşüş yüzde 0,24 olarak kaydedildi.

Has altın 6.234,06 TL, kilo altın ise 123.711 TL seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE YARIM ALTIN NE KADAR?

Yurt içinde küçük ve büyük yatırımcıların yakından takip ettiği altın türlerinde de düşüş yaşanıyor. Çeyrek altın 10.243,91 TL'den, yarım altın 20.487,83 TL'den satışa sunuluyor. Tam altın olarak da bilinen ziynet altın 40.850,34 TL, Cumhuriyet altını ise 42.487 TL seviyesinde işlem görüyor.

Ata altın 42.698,90 TL, iki buçuk altın 102.578,43 TL ve gremse altın 103.273,24 TL seviyesinde bulunuyor.

16 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Saat 16.55 itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle:

  • Ons altın: 3.866,94 dolar

  • Gram altın: 6.265,39 TL

  • Çeyrek altın: 10.243,91 TL

  • Yarım altın: 20.487,83 TL

  • Ziynet altın: 40.850,34 TL

  • Cumhuriyet altını: 42.487 TL

  • Ata altın: 42.698,90 TL

  • İki buçuk altın: 102.578,43 TL

  • Gremse altın: 103.273,24 TL

  • Beşli altın: 208.441,40 TL

  • 22 ayar bilezik: 5.760,56 TL

  • 18 ayar bilezik: 4.610,98 TL

  • 14 ayar bilezik: 3.600,35 TL

  • Has altın: 6.234,06 TL

  • Kilo altın: 123.711 TL

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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