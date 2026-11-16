ECB ve Fed’den yapay zeka uyarısı: Finansal istikrar tehdit altında

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, yapay zekanın finans sektöründe sunduğu verimlilik fırsatlarının yanı sıra küresel finansal sistem için yeni riskler oluşturduğunu açıkladı. Piyasalarda sürü davranışı, manipülasyon, aşırı oynaklık ve siber saldırıların artabileceğine işaret eden yetkililer, yapay zekanın artık yalnızca teknoloji ve hisse senedi değerlemeleriyle sınırlı bir konu olmaktan çıkarak sistemik risk haline geldiğini vurguladı.

ECB: YAPAY ZEKA SİSTEMİK RİSKE DÖNÜŞTÜ

ECB Başkan Yardımcısı Boris Vujcic, Frankfurt'ta düzenlenen Avrupa Finans Haftası'nın açılışında yaptığı konuşmada, yapay zekanın finansal sistem üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Başlangıçta ağırlıklı olarak hisse senedi değerlemelerini etkileyen bir unsur olarak görülen yapay zekanın artık tahvil ve hisse senedi piyasaları, siber güvenlik ve operasyonel istikrar açısından ciddi sonuçlar doğurabilecek sistemik bir riske dönüştüğünü belirtti.

ECB'nin yapay zeka bağlantılı hisselerde aşırı değerlenme riskine ilişkin endişelerini uzun süredir dile getirdiğini hatırlatan Vujcic, bu kaygıların son dönemde daha da yoğunlaştığını ifade etti.

Vujcic, "Piyasalarda yeniden değerleme riski azalmadı, aksine daha da arttı." değerlendirmesinde bulundu.

SİBER SALDIRILARIN HIZI VE KAPSAMI ARTABİLİR

Yapay zeka odaklı piyasa rallisinin tersine dönmesi ihtimalinin yanı sıra yapay zeka modellerinin siber yeteneklerindeki hızlı ilerlemenin de finansal sistem açısından risk oluşturduğunu belirten Vujcic, bankaların teknoloji altyapısındaki bağımlılıklara dikkat çekti.

Avro Bölgesi'ndeki bankaların ve finansal hizmet sağlayıcılarının özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri alanında az sayıdaki üçüncü taraf hizmet sağlayıcıya bağımlı olmasının yeni kırılganlıklar yarattığını kaydeden Vujcic, yapay zekanın fırsatlarının yanında risklerinin de bulunduğunu söyledi.

Vujcic, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Şüphesiz yapay zekanın finans sektöründe artan kullanımı, verimlilik kazanımları açısından önemli fırsatlar sunuyor. Ancak bununla birlikte az sayıda teknoloji sağlayıcısına daha fazla bağımlılık, artan siber ve operasyonel riskler gibi yeni kırılganlıkları da beraberinde getiriyor. Özellikle giderek daha güçlü ve otonom hale gelen yapay zeka sistemleri, siber saldırıların ölçeğini, hızını ve karmaşıklığını artırıyor."

Vujcic, insanları şifre gibi gizli bilgileri paylaşmaya veya farkında olmadan kötü amaçlı yazılım yüklemeye yönlendiren sosyal mühendislik saldırılarının da giderek daha etkili hale geldiğini belirtti. Savunma amaçlı yapay zeka kullanımında yüksek maliyetler ve çeşitli kısıtlamalarla karşılaşan finans kuruluşlarının, kısa vadede siber saldırganlar karşısında dezavantajlı duruma düşebileceği uyarısında bulundu.

FED'DEN PİYASA MANİPÜLASYONU VE SÜRÜ DAVRANIŞI UYARISI

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr da İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen 7. Yıllık Bilgisayar Makineleri Birliği (ACM) Finansta Yapay Zeka Uluslararası Konferansı'nda yaptığı konuşmada, yapay zekanın finansal sistem üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Yapay zekanın finansal hizmetlere erişimi artırmak ve verimliliği yükseltmek için önemli fırsatlar sunduğunu belirten Barr, bu teknolojinin kullanıcıları koruyacak ve finansal istikrarı destekleyecek şekilde kullanılmasının önemine işaret etti.

Barr, alım satım işlemlerinde yapay zeka modellerine artan bağımlılığın piyasalarda sürü davranışına yol açabileceğini ve finansal istikrarı bozabileceğini söyledi. Kendi kendine öğrenen algoritmaların piyasaları manipüle etme riski taşıdığına dikkat çekti.

Fed yetkilisi, finansal piyasalarda yapay zeka kullanımından kaynaklanabilecek gizli anlaşma, piyasa manipülasyonu ve aşırı oynaklığa yol açabilecek ticaret stratejilerine karşı koruma sağlanması gerektiğini vurguladı.