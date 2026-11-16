Gümüş fiyatlarında yüzde 3’ü aşan kayıp! İşte 16 Kasım gümüş fiyatları

Gümüş fiyatlarında 16 Kasım Pazartesi günü düşüş dikkat çekiyor. Gram gümüş 76,63 TL seviyesine gerilerken ons gümüş 47,27 dolardan işlem görüyor. Gram gümüşte günlük kayıp yüzde 3,22, ons gümüşte ise yüzde 3,27 oldu.

GRAM VE ONS GÜMÜŞTE YÜZDE 3'Ü AŞAN KAYIP

Gram gümüş gün içerisinde 76,42 TL ile 79,50 TL aralığında hareket etti. Saat 17.01 itibarıyla 76,63 TL seviyesinde bulunan gram gümüş, önceki güne göre 2,55 TL gerileyerek yüzde 3,22 değer kaybetti.

Ons gümüş ise gün içerisinde 47,14 dolar seviyesine kadar gerilerken 49,05 doları gördü. Güncel olarak 47,27 dolardan işlem gören ons gümüşte günlük kayıp 1,60 dolar, düşüş oranı ise yüzde 3,27 olarak kaydedildi.

16 KASIM 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

Saat 17.01 itibarıyla güncel gümüş fiyatları şöyle:

Gram gümüş: 76,63 TL

76,63 TL Ons gümüş: 47,2700 dolar