Borsa İstanbul’da hedef 12 bin puan: BIST 100 endeksi 11.895 puana çıktı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yükselişle tamamladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 52,81 puan ve yüzde 0,45 artışla 11.895,63 puana çıktı.

Günün ilk yarısında toplam işlem hacmi 56,5 milyar TL olarak gerçekleşti. BIST 100 endeksi, gün içerisinde 11.951,86 puana kadar yükseldi.

BANKACILIK ENDEKSİ GERİLEDİ

Günün ilk yarısında bankacılık endeksi yüzde 0,59 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,44 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,56 ile finansal kiralama faktoring oldu. En çok kaybettiren sektör ise yüzde 0,73 düşüşle iletişim olarak kayıtlara geçti.

KÜRESEL GELİŞMELER PİYASALARIN TAKİBİNDE

Küresel piyasalarda ABD'li çip üreticisi Nvidia'daki yönetim çalkantıları ile yapay zeka ve teknoloji alanındaki gelişmeler yakından izleniyor. Bu gelişmeler küresel piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Yurt içinde ise güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında pozitif seyrini korudu.

BIST 100 İÇİN KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, günün geri kalanında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Warsh'un konuşması ile Avro Bölgesi'nde açıklanacak sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.700 ve 11.600 puan seviyeleri destek, 11.900 ve 12.000 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.