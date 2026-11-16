Gümüşte düşüş sonrası çarpıcı tahmini! Rekor için tarih ve rakam verildi

Geçen haftayı yüzde 6,1 kayıpla 48,74 dolardan tamamlayan ons gümüş, pazartesi günü 48 doların altına inerek bir yılı aşkın sürenin en düşük seviyesini gördü.

Son işlemlerde yüzde 2,59 düşüşle 47,44 dolara gerileyerek Ocak 2026'da gördüğü zirvenin yaklaşık yüzde 61 altında seyreden gümüş için Bank of America (BofA) dikkat çeken bir analiz yayımladı.

BASKI HAFİFLEYEBİLİR

Bank of America'nın emtia stratejisti Michael Widmer liderliğindeki analistler, ABD'deki ara seçimlerde Demokratların Kongre'nin kontrolünü ele geçirmesinin Orta Doğu'daki çatışmaların yeniden tırmanma ihtimalini azaltabileceğini değerlendirdi.

Analistlere göre böyle bir gelişme, son aylarda gümüş fiyatları üzerinde etkili olan baskı unsurlarının önemli bir bölümünü ortadan kaldırabilir. Altın fiyatlarında istikrar sağlanması da gümüşte taban oluşumunu destekleyebilir.

Analistler ayrıca gümüşün altına oranı ile küresel imalat faaliyetleri arasındaki uzun vadeli ilişkinin yeniden tarihsel eğilimine yaklaştığına dikkat çekti. Bu durumun fiyat görünümü açısından önemli bir gösterge olduğu değerlendirildi.

KÜRESEL GÜMÜŞ TALEBİNDE YÜZDE 5 DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Gümüş fiyatlarındaki gerilemeye talep tarafındaki zayıflama da eşlik ediyor. Metals Focus'un Silver Institute için hazırladığı araştırmaya göre küresel gümüş talebinin 2026 yılında yüzde 5 azalarak 1,08 milyar ons seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Talepteki en sert düşüşün yüzde 22 ile mücevher sektöründe yaşanacağı tahmin ediliyor. Gümüş tüketiminin en büyük bölümünü oluşturan sanayi sektöründe ise talebin yüzde 3 azalması öngörülüyor.

Çin'de güneş enerjisi kurulumlarının beklentilerin altında kalması ve yüksek fiyatların güneş paneli üreticilerini daha az gümüş kullanmaya yöneltmesi, sanayi talebindeki zayıflığın başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

BMO Capital Markets ise güneş enerjisi sektöründen gelen talebin gerilemesini ve piyasadaki arz fazlasının 2030 yılına kadar rekor seviyeye ulaşmasını bekliyor.

2027'DE YENİDEN ARZ AÇIĞI BEKLENİYOR

Bank of America'nın tahminlerine göre gümüş piyasası, 2025 yılında 8 bin 600 tonluk arz açığı verirken 2026 yılında 910 tonluk arz fazlasına geçecek. Banka, 2027 yılında ise piyasanın yeniden 852 ton arz açığı vereceğini öngörüyor.

Metals Focus'un tahminleri de yatırımcı talebindeki zayıflığa işaret ediyor. Araştırma kuruluşu, 2025 yılında 278 milyon ons giriş kaydedilen gümüşe dayalı borsa yatırım ürünlerinden 2026 yılında 45 milyon ons çıkış yaşanmasını bekliyor.

Bu hareketler dahil edildiğinde küresel gümüş piyasasında 2025 yılındaki 332 milyon onsluk arz açığının ardından 2026 yılında 10 milyon ons arz fazlası oluşacağı tahmin ediliyor. Borsa yatırım ürünlerindeki hareketler hariç tutulduğunda ise 35 milyon ons arz açığı bekleniyor.

SPEKÜLATÖRLER BEŞ HAFTADA 2,3 MİLYAR DOLARLIK POZİSYON SATTI

Vadeli işlem piyasasındaki hareketler de gümüş üzerindeki satış baskısını ortaya koydu. Kobeissi Letter'ın ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) verilerine dayandırdığı değerlendirmeye göre spekülatörler, 3 Kasım'da sona eren beş haftalık dönemde 2,3 milyar dolarlık gümüş vadeli işlem pozisyonu sattı.

Satışlarda yeni açılan kısa pozisyonlar etkili olurken hedge fonlar, emtia ticareti danışmanları ve bireysel yatırımcılar da pozisyonlarını azaltan gruplar arasında yer aldı.

Spekülatif net uzun pozisyonların büyüklüğü 8 milyar dolara gerileyerek Ocak 2025'ten bu yana en düşük seviyeye indi. Bu tutar, Ocak 2026'daki zirveye kıyasla 16 milyar dolardan fazla düşüş anlamına geliyor.

ABD'de beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından piyasaların Fed'in aralık ayında faiz artırmasını tamamen fiyatlaması da gümüş üzerindeki baskıyı artırdı.

GÜMÜŞTE YÜZDE 54'LÜK ARTIŞ TAHMİNİ

Bank of America'nın 75 dolarlık ons tahmini, makroekonomik koşulların iyileşmesi ve altın fiyatlarının istikrar kazanması varsayımına dayanıyor.

BofA'nın 75 dolarlık hedefi, son kapanış fiyatına göre tam yüzde 54'lük bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Banka, kısa vadeli satış baskısına rağmen 2027 yılında gümüş piyasasında yeniden arz açığı oluşmasını fiyatları destekleyebilecek önemli unsurlardan biri olarak görüyor.