Uzman isimden altın tahmini

Bağımsız değerli metaller analisti Jesse Colombo'dan altın fiyatlarıyla ilgili önemli bir tahmin geldi. Uzman analist, 3 bin 900 dolar seviyesinin kritik bir destek noktası olduğunu bu seviyenin güçlü biçimde aşağı yönlü kırılması durumunda fiyatların 3 bin 400-3 bin 500 dolar aralığına kadar gerileyebileceği söyledi.

Kitco News'in haberine göre, BubbleBubble Report'un kurucusu Colombo, altın piyasasında daha derin bir düşüş yaşanma ihtimalinin bulunduğunu değerlendirdi.

Altın için ifade edilen 3 bin 900 dolarlık destek bölgesinin Ekim-Kasım 2025 dönemindeki dip seviyelerinden bu yana korunduğunu belirten Colombo, altının mart ayında yaşanan sert satışlarda ve haziran-temmuz döneminde de aynı bölgeden destek bulduğunu aktardı.

Colombo, ons başına 3 bin 900 dolar civarındaki desteğin güçlü şekilde kırılması halinde altının en az 400 dolar daha değer kaybedebileceğini öngördü.

Analist, bu seviyenin altında 3 bin 400-3 bin 500 dolar bandına kadar önemli bir destek boşluğu bulunduğunu belirterek, olası bir kırılmanın ardından fiyatların 3 bin 500 dolar civarına yönelmesini beklediğini söyledi

