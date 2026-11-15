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Uzman isimden altın tahmini

Ons altındaki geri çekilmeye yönelik açıklama yapan Analist Jesse Colombo, altın fiyatlarının 3 bin 400-3 bin 500 dolar aralığına kadar düşebileceğini öngördü.

Uzman isimden altın tahmini

Oluşturma Tarihi 15 Kasım 2026 17:00

Bağımsız değerli metaller analisti Jesse Colombo'dan altın fiyatlarıyla ilgili önemli bir tahmin geldi. Uzman analist, 3 bin 900 dolar seviyesinin kritik bir destek noktası olduğunu bu seviyenin güçlü biçimde aşağı yönlü kırılması durumunda fiyatların 3 bin 400-3 bin 500 dolar aralığına kadar gerileyebileceği söyledi.

Kitco News'in haberine göre, BubbleBubble Report'un kurucusu Colombo, altın piyasasında daha derin bir düşüş yaşanma ihtimalinin bulunduğunu değerlendirdi.

Altın için ifade edilen 3 bin 900 dolarlık destek bölgesinin Ekim-Kasım 2025 dönemindeki dip seviyelerinden bu yana korunduğunu belirten Colombo, altının mart ayında yaşanan sert satışlarda ve haziran-temmuz döneminde de aynı bölgeden destek bulduğunu aktardı.

Colombo, ons başına 3 bin 900 dolar civarındaki desteğin güçlü şekilde kırılması halinde altının en az 400 dolar daha değer kaybedebileceğini öngördü.
Analist, bu seviyenin altında 3 bin 400-3 bin 500 dolar bandına kadar önemli bir destek boşluğu bulunduğunu belirterek, olası bir kırılmanın ardından fiyatların 3 bin 500 dolar civarına yönelmesini beklediğini söyledi

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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