Altının kilogram fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günü 6 milyon 694 bin liradan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 geriledi.

ALTININ KİLOGRAM FİYATI 6,7 MİLYON LİRANIN ALTINA İNDİ

Altın piyasasında standart altının kilogram fiyatı gün içinde en düşük 6 milyon 668 bin lirayı, en yüksek ise 6 milyon 740 bin lirayı gördü.

Günün sonunda yüzde 0,8 düşüş kaydeden standart altının kilogram fiyatı 6 milyon 694 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı önceki günü 6 milyon 748 bin liradan tamamlamıştı.

ALTINDA 2,6 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 602 milyon 901 bin 428,87 lira, işlem miktarı ise 389,35 kilogram olarak gerçekleşti.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 815 milyon 272 bin 204,94 liraya ulaştı.

Altın borsasında günün en fazla işlem yapan kurumları Altınbaş Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile NMGlobal Kıymetli Madenler oldu.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.748.000,00 4.304,50 En Düşük 6.668.000,00 4.247,55 En Yüksek 6.740.000,00 4.280,45 Kapanış 6.694.000,00 4.264,50 Ağırlıklı Ortalama 6.691.215,26 4.264,70 Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.602.901.428,87 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 389,35 Toplam İşlem Adedi 49