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ABD'de petrol sondaj kuleleri azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 18-24 Temmuz haftasında 2 azalarak 450'ye geriledi. Sondaj faaliyetlerindeki haftalık düşüşe karşın kule sayısı son bir yılda 35 artarken, petrol fiyatlarında satış baskısı öne çıktı.

ABD’de petrol sondaj kuleleri azaldı
AA

Oluşturma Tarihi 25 Temmuz 2026 11:09

ABD'nin petrol üretim görünümü açısından yakından takip edilen sondaj kulesi verileri açıklandı. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verilerine göre ülkede faaliyette bulunan petrol sondaj kulelerinin sayısı geriledi. Petrol fiyatlarında ise haftanın son işlem gününde aşağı yönlü hareket dikkat çekti.

PETROL SONDAJ KULESİ SAYISI 450'YE GERİLEDİ

Baker Hughes verilerine göre ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 18-24 Temmuz döneminde önceki haftaya kıyasla 2 azalarak 450'ye düştü.

Haftalık bazdaki gerilemeye rağmen sondaj faaliyetlerinde yıllık görünüm artışa işaret etti. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yıllık dönemde 35 adet arttı.

Sondaj kulesi sayısındaki değişimler, ABD'nin gelecekteki petrol üretim kapasitesine ilişkin göstergelerden biri olması nedeniyle enerji piyasaları tarafından yakından takip ediliyor.

BRENT PETROL 100 DOLARIN ALTINA İNDİ

Sondaj verilerinin yanı sıra petrol fiyatlarında yaşanan düşüş de dikkat çekti. Perşembe gününü 100,69 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, cuma günü 96,78 dolara geriledi.

Böylece Brent petrol bir günde 3,91 dolar, yaklaşık yüzde 3,9 değer kaybetti.

WTI PETROL DE GERİLEDİ

ABD'nin gösterge petrolü Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol de haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Perşembe günü 87,01 dolar seviyesinde kapanan WTI petrolün varil fiyatı, cuma günü 85,88 dolara geriledi. Böylece WTI'daki günlük kayıp yaklaşık yüzde 1,3 olarak gerçekleşti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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