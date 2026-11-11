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Wall Street'te ibre tersine döndü! Enflasyon verisi 3 büyük endeksi sarstı

ABD'de ekim ayı enflasyonunun beklentileri aşması, kalıcı enflasyon endişelerini artırdı. Fed yetkililerinin faiz artışı mesajları da piyasalar üzerindeki baskıyı güçlendirirken üç büyük endeks günü kayıpla tamamladı.

Wall Street’te ibre tersine döndü! Enflasyon verisi 3 büyük endeksi sarstı
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Oluşturma Tarihi 11 Kasım 2026 08:44

New York borsası, ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ardından düşüşle kapandı. Enflasyonun beklentileri aşması ve Fed yetkililerinin faiz artışına yönelik açıklamaları, ABD piyasalarında satış baskısını artırdı. Yatırımcıların gelecek ay yapılacak Fed toplantısında faiz artışı ihtimalini daha güçlü fiyatlaması dikkati çekti.

WALL STREET'TE ÜÇ BÜYÜK ENDEKS GERİLEDİ

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,3 azalarak 52.231,89 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,38 düşüşle 7.520,93 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,74 kayıpla 25.065,87 puana indi.

Bir önceki gün teknoloji hisselerindeki yükselişin desteğiyle güçlü performans sergileyen ABD borsasının ana endeksleri, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yönünü aşağı çevirdi.

ABD'DE ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞTI

ABD'de ekim ayı TÜFE, aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon da aylık yüzde 0,3 ile beklentileri aştı.

Ekim ayına ilişkin yıllık enflasyon verisi ise geçen yılın aynı dönemine ait verilerin bulunmaması nedeniyle açıklanmadı.

FED YETKİLİLERİNDEN FAİZ ARTIŞI MESAJLARI

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da piyasaların gündeminde yer aldı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyon verilerinin açıklanmasından önce yaptığı konuşmada, aralık ayında faiz artışını destekleyebileceğini belirtti.

Enflasyonun beklenenden çok daha güçlü gelmesi durumunda daha büyük bir faiz artışının gerekebileceğine işaret eden Waller, "Bu durumda, aralık ayındaki toplantıda politika faizinde 50 baz puanlık bir artışın değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan da mevcut görünüm dikkate alındığında en az iki kez daha 25 baz puanlık faiz artışı yapılması gerektiğini söyledi.

Faiz artışlarının hızının kısa vadeli ekonomik ve finansal koşullara bağlı olabileceğini belirten Logan, bu kış döneminde sonbahar boyunca izlenenden daha hızlı adımlar atılabileceğini ifade etti.

Logan, iki faiz artışının daha gerçekleştirilmesinin ardından duraksamanın, ekonomik ve finansal gelişmelerin incelenmesinin ve sonraki adımların buna göre değerlendirilmesinin uygun olacağını kaydetti.

FED'İN EN ÖNCELİKLİ GÜNDEMİ ENFLASYON

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, fiyatlar genelinde endişe verici bazı eğilimler bulunduğuna dikkati çekerek, enflasyonun en öncelikli gündem maddesi olduğunu bildirdi.

Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman da enflasyon baskılarının devam ettiğine ilişkin işaretler gördüğünü, iş gücü piyasası koşullarının ise güçleniyor gibi göründüğünü belirtti.

Bowman, "Bu durum, enflasyonu yüzde 2 seviyesine yaklaştırmak için hala yapılması gereken işler olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Fed yetkililerinin açıklamaları ve beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinin ardından, Fed'in gelecek ay politika faizini artıracağına yönelik piyasa beklentileri yükseldi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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