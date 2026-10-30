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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,80 düşüşle 13.870,00 puandan başladı.

VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
AA AA

Oluşturma Tarihi 30 Ekim 2026 09:35

Çarşamba günü yarım gün gerçekleştirilen işlemlerde alış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,29 artışla 13.982,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise işlem görmedi.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,80 altında 13.870,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda teknoloji şirketlerinin açıkladığı bilançolardan gelen karışık sinyallerin yapay zeka yatırımlarının karlılığa dönüşüne ilişkin soru işaretlerini artırması ve ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceği ihtimalini artırmasıyla satış baskısı arttı.

Öte yandan yurt içinde fon meselesine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Olağanüstü tasfiye kapsamında, 1 milyon liraya kadar olan ödemeler bugün itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla başlayacak. Ödemeler, en düşük tutardan başlanarak yüksek tutarlara doğru gerçekleştirilecek.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da büyüme, Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 13.800 ve 13.700 puanın destek, 14.000 ve 14.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#BIST 30 #BORSA İSTANBUL VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI #VİOP #BORSA #BORSA İSTANBUL

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