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Anasayfa Borsa VİOP güne yükselişle başladı! BIST 30 kontratı yüzde 0,73 prim yaptı

VİOP güne yükselişle başladı! BIST 30 kontratı yüzde 0,73 prim yaptı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, güne yüzde 0,73 yükselişle 15.523 puandan başladı. Küresel piyasalardaki teknoloji hisseleri öncülüğündeki iyimser hava vadeli endekse de yansıdı.

VİOP güne yükselişle başladı! BIST 30 kontratı yüzde 0,73 prim yaptı
AA

Oluşturma Tarihi 31 Temmuz 2026 09:44

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,73 değer kazanarak 15.523,00 puandan işlem gördü.

DÜN SERT DÜŞMÜŞTÜ

Dün satış baskısının etkili olduğu piyasada ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,23 düşüşle 15.410,00 puandan tamamlamıştı.

Akşam seansında ise kayıplarının bir bölümünü telafi eden kontrat, 15.429,00 puana yükselmişti.

KÜRESEL PİYASALARDA TEKNOLOJİ RÜZGÂRI

Küresel piyasalarda teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen güçlü yükselişlerin risk iştahını artırdığı belirtilirken, bu iyimser havanın VİOP'taki açılışa da destek verdiği ifade ediliyor.

GÖZLER ENFLASYON VE ABD VERİLERİNDE

Analistler, bugün yurt içinde finansal hesaplar ile aylık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirtti.

Yurt dışında ise yatırımcıların odağında Avro Bölgesi enflasyonu, Almanya işsizlik oranı ve ABD Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri bulunuyor.

Teknik açıdan analistler, ağustos vadeli endeks kontratında 15.700 ve 15.800 puan seviyelerini direnç, 15.400 ve 15.300 puanı ise destek olarak değerlendiriyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BIST 30 #BORSA İSTANBUL VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI

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