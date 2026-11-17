New York borsasında teknoloji hisseleri öncülüğünde sert satışlar yaşandı. ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın finansal sonuçları, şirketin yönetimindeki belirsizlikler ve yapay zeka şirketi Anthropic'in halka arz hazırlıkları yatırımcıların odağına yerleşti. Dow Jones endeksi 700 puanın üzerinde düşerken Nasdaq yüzde 2,49 değer kaybetti.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 1,41 azalarak 51.608,17 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 1,92 kayıpla 7.416,59 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 2,49 düşüşle 24.509,76 puana indi.

NVIDIA HİSSELERİNDEKİ KAYIP DERİNLEŞTİ

Yapay zeka bağlantılı şirketlerin hisselerinde artan satış baskısı, ABD pay piyasalarında negatif görünümü güçlendirdi. Nvidia'nın eski Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın özel hayatına ilişkin haberlerin ardından görevinden ayrılmasıyla şirketin geleceğine yönelik belirsizlikler de gündemdeki yerini korudu.

Casusluk iddiaları ve yarı iletken ihracatına ilişkin endişelerin yaşandığı dönemde ABD Ticaret Bakanlığı, gelişmiş yapay zeka çiplerine ve sunucularına üçüncü ülkeler üzerinden uzaktan erişim sağlanarak mevcut ihracat kısıtlamalarının aşılmasını önlemeye yönelik yeni bir düzenleme yayımladı.

Geçen hafta yüzde 12,8 değer kaybeden Nvidia hisseleri, haftanın ilk işlem gününde de yüzde 4,1 geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump, görevinden ayrılan Jensen Huang'ın yeniden Nvidia'nın başına geçmesine karşı olmadığını belirterek, "Benim için sorun olmaz." dedi.

Uluslararası basında yer alan haberlerde ise Nvidia Yönetim Kurulunun Huang'ı yeniden CEO olarak göreve getirmeyi değerlendirmediği bildirildi.

NVIDIA'NIN FİNANSAL SONUÇLARI BEKLENİYOR

Yatırımcıların gözü şimdi Nvidia'nın açıklayacağı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına çevrildi. Şirketin sonuçlarını bugün piyasa kapanışının ardından duyurması bekleniyor.

Yatırımcılar yalnızca şirketin finansal performansını değil, Jensen Huang'ın ayrılığının ardından izlenecek stratejiyi de yakından takip ediyor.

Diğer çip üreticilerinin hisselerinde de sert düşüşler görüldü. Micron Technology yüzde 7,6, Advanced Micro Devices (AMD) yüzde 5,6 ve Intel yüzde 7 değer kaybetti.

ANTHROPIC'İN HALKA ARZI YATIRIMCILARIN GÜNDEMİNDE

Yapay zeka şirketi Anthropic'in halka arz hazırlıkları da bu haftanın önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunulan belgelere göre şirket, halka arz kapsamında hisse başına 70 ila 78 dolar fiyat aralığından toplam 825 milyon hisseyi satışa sunmayı planlıyor.

Anthropic'in halka arzına ilişkin gelişmelerin, yapay zeka sektöründeki şirket değerlemeleri ve yatırımcı ilgisi açısından yakından izlenmesi bekleniyor.

GÖZLER FED TUTANAKLARINA ÇEVRİLDİ

Piyasalarda para politikası cephesinde de Fed'in son toplantısına ilişkin 18 Kasım'da yayımlanacak tutanaklar takip edilecek.

Politika faizini yüzde 3,75-4 aralığında sabit tutan Fed'in toplantı tutanaklarında, gelecek dönemde izlenecek para politikasına ilişkin ipuçları aranacak.

NEW YORK FED İMALAT ENDEKSİ BEKLENTİLERİN ALTINDA

Makroekonomik veri tarafında ise New York Fed tarafından açıklanan imalat sanayi endeksi kasım ayında 7,8'e geriledi. Böylece endeks piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Ekonomik aktiviteye ilişkin bu veri de yatırımcıların takip ettiği göstergeler arasında yer aldı.