ABD Hazine Bakanı Bessent’ten Nvidia açıklaması: CEO’sunu başka yerde arasın

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fox News'e yaptığı açıklamada Nvidia'nın eski CEO'su Jensen Huang'ın istifasının ardından firmanın yönetimindeki değişikliğe ilişkin değerlendirmede bulundu.

Huang'ın "yenilikçi" olduğunu ancak bunun herhangi bir muafiyet getirmediğini söyleyen Bessent, "Bu bana, yönetim kurulu yeni liderini ararken firmanın dışına bakılması gerektiğini düşündürüyor. Firmanın içinde olanlardan sonra ciddi değişikliğe ihtiyaçları var." dedi.

Bessent, Nvidia'nın Singapur'daki paravan şirketlere dair uyarıları göz ardı edip etmediğini sorgulayarak bu duruma ilişkin kurallar olduğunu ve yalnızca bu kuralların uygulanması gerektiğini söyledi.

TRUMP YÖNETİMİNİN NVİDİA'YI "ULUSAL ŞAMPİYON" İLAN EDEBİLECEĞİ İDDİASI

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre ismi paylaşılmayan yetkililer, Nvidia gündemine rağmen ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin gelecek hafta bu firmaya yapay zeka alanında "ulusal şampiyon" ünvanı vermeyi planladığını iddia etti.

Yetkililer, "ulusal şampiyonlar" girişiminin, yabancı firma ve ülkeleri ABD yapay zeka teknolojisini Çinli rakiplerine tercih etmeye teşvik etmeyi hedeflediğini belirtti.

Nvidia'nın yanı sıra Amazon, Microsoft, OpenAI ve Anthropic firmalarının da "ulusal şampiyon" ilan edilebileceğini ileri süren yetkililer, Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in yakında bu konuda duyuru yapacağını ifade etti.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre geçen yıl duyurulan program, bu ünvanı alan firmaların çip ve diğer teknolojilerin ihracatı için lisansların hızlı onaylanması, yurt dışındaki faaliyetlere yönelik devlet desteği ve federal finansmana erişim gibi ayrıcalıklar elde etmesini sağlıyor.

OLAY

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da, Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma, Huang'ın, Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatılmıştı.

Bunun üzerine Nvidia, Huang'ın, başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını, şirketin başkan yardımcısı ve finans direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak atandığını bildirmişti.