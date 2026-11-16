CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi Çin'de konut fiyatları düşmeyi sürdürdü

Çin'de konut fiyatları düşmeyi sürdürdü

Çin'de gayrimenkul yatırımları ve satışlardaki azalmaya bağlı olarak konut fiyatlarındaki düşüş ekimde de devam etti.

Çin’de konut fiyatları düşmeyi sürdürdü
AA AA

Oluşturma Tarihi 16 Kasım 2026 10:30

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, ekimde ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentin çoğunda yeni ve ikinci el konut fiyatları yıllık bazda geriledi.

Yeni konut fiyatları, Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın'ın dahil olduğu "birinci kuşak kentler"de yıllık yüzde 0,1, "ikinci kuşaktaki" 31 büyük ölçekli kentte yüzde 2, "üçüncü kuşaktaki" 35 orta ölçekli kentte yüzde 3,6 azaldı.

Ülkenin en büyük nüfusuna sahip kenti Şanghay'da yeni konut fiyatları yüzde 2,7 artarak birinci kuşak kentler arasında istisna oluşturdu. İkinci el konut fiyatları ise birinci kuşak kentlerde yıllık yüzde 0,4, ikinci kuşak kentlerde yüzde 4,1 ve üçüncü kuşak kentlerde yüzde 5 geriledi.

Çin'de yeni konut fiyatları Nisan 2022'den bu yana yıllık bazda geriliyor.

Kovid-19 salgını sonrası gayrimenkul yatırımlarındaki düşüş ve emlak piyasasındaki daralma konut fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor. Gayrimenkul yatırımları bu yılın 10 ayında yüzde 21,6 gerilerken, yeni konut satışları metrekare bazında yüzde 13,7 azaldı.

#ÇİN #PEKİN #KONUT FİYATLARI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 321 bin liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 6 milyon 321 bin liraya geriledi 13 Kasım 2026 17:08
ABD’de üretici enflasyonu beklentilerin altında kaldı! Yıllık ÜFE yüzde 6,5 oldu ABD'de üretici enflasyonu beklentilerin altında kaldı! Yıllık ÜFE yüzde 6,5 oldu 13 Kasım 2026 17:07
Gümüş talebinde yüzde 5 düşüş bekleniyor Gümüş talebinde yüzde 5 düşüş bekleniyor 13 Kasım 2026 16:37
AB’nin sera gazı emisyonları azaldı AB'nin sera gazı emisyonları azaldı 13 Kasım 2026 14:46
Avrupa borsaları İspanya hariç negatif seyrediyor Avrupa borsaları İspanya hariç negatif seyrediyor 13 Kasım 2026 14:21
AB’den eylülde 16,8 milyar avro dış ticaret açığı AB'den eylülde 16,8 milyar avro dış ticaret açığı 13 Kasım 2026 14:05
Altında gün ortası Altında gün ortası 13 Kasım 2026 13:20
Borsa günün ilk yarısında pozitif seyretti Borsa günün ilk yarısında pozitif seyretti 13 Kasım 2026 13:17
Dijital altında 700 milyar dolarlık potansiyel: Altın piyasasında yeni dönem başlıyor Dijital altında 700 milyar dolarlık potansiyel: Altın piyasasında yeni dönem başlıyor 13 Kasım 2026 10:16
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 13 Kasım 2026 10:00
Gümüş fiyatları sert düştü! 13 Kasım ons ve gram gümüş fiyatı Gümüş fiyatları sert düştü! 13 Kasım ons ve gram gümüş fiyatı 13 Kasım 2026 09:30
Piyasalar karışık seyrediyor Piyasalar karışık seyrediyor 13 Kasım 2026 09:10
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.831,8100 Değişim 100,79 Son veri saati:
Düşük 11735,91 Yüksek 11836,7
Açılış
50,3991 Değişim 0,0354 Son veri saati:
Düşük 50,3583 Yüksek 50,3937
Açılış
55,5526 Değişim 0,0703 Son veri saati:
Düşük 55,5278 Yüksek 55,5981
Açılış
6.243,3740 Değişim 108,501 Son veri saati:
Düşük 6209,817 Yüksek 6318,318
Açılış
76,7935 Değişim 3,0782 Son veri saati:
Düşük 76,421 Yüksek 79,4992
Açılış
BİST En Aktif Hisseler