Casus sevgili krizi sonrası Nvidia’’dan istifa etmişti! Jensen Huang için lobi çalışması başladı

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın eski Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın yeniden görevine dönmesi için Silikon Vadisi'nden teknoloji yöneticileri harekete geçti. Financial Times'ın (FT) haberine göre, Huang'ın görevine dönme ihtimali yakın çevresiyle değerlendiriliyor. Teknoloji dünyasından isimler ise Nvidia yönetim kurulunu ve Beyaz Saray'ı ikna etmek amacıyla lobi çalışması yürütüyor.

Huang'a yakın isimlerin desteğiyle başlatılan girişime Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda teknoloji yöneticisi destek verdi. Söz konusu isimler, Nvidia'nın kurucu ortağı Jensen Huang'ın görevine iade edilmesini talep eden dilekçeye imza attı.

ABD KONGRESİNDE ÜÇ KOMİTEYE İFADE VERECEK

Öte yandan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, İstihbarat Komitesi ve Çin Özel Komitesi, Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarının ihlal edildiği iddiaları kapsamında Huang'ı kapalı oturumda dinlemeye hazırlanıyor.

Çin Özel Komitesi Başkanı John Moolenaar, CBS News'e yaptığı açıklamada, Huang ve şirket temsilcilerinin gönüllü olarak ifade vermeyi kabul ettiğini belirtti.

Moolenaar, kesin tarih konusunda görüşmelerin sürdüğünü ancak tarafların komiteyle işbirliği yapacağını söyledi.

NVIDIA'DA YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİNE GİDEN SÜREÇ

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma, Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından gündeme gelmişti.

Bu gelişmelerin ardından Nvidia, Jensen Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını açıklamıştı. Şirketin başkan yardımcısı ve finans direktörü Colette Kress ise geçici CEO olarak atanmıştı.