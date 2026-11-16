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Ons gümüş bir yılın en düşük seviyesinde

Gümüş fiyatları son bir yılın en düşük seviyelerine kadar geriledi. Fiyatlardaki gerilemede güçlü dolar baskısı etkili oldu. İşte güncel gümüş fiyatları…

Ons gümüş bir yılın en düşük seviyesinde

Oluşturma Tarihi 16 Kasım 2026 08:09

Gümüş fiyatları küresel gelişmeler ve güçlü dolar nedeniyle son bir yılın en düşük seviyelerini test etti. 16 Kasım güncel gümüş fiyatları ne kadar oldu?

FED SIKILAŞMAYA DEVAM EDEBİLİR

Ons gümüş, Pazartesi günü 48 doların altına düşerek bir yılın en düşük seviyelerine geriledi. Bu düşüş, daha güçlü ABD doları ve yüksek Hazine tahvil getirilerinin değerli metal üzerindeki baskıyı artırmasıyla gerçekleşti.

Fiyatlardaki gerileme ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal sıkılaştırma hızının artacağına dair artan beklentilerden kaynaklandı. Birçok Fed yetkilisi, artan enflasyon endişeleri arasında ek faiz artırımları olasılığına işaret etti ve bazı politika yapıcılar Aralık ayında 50 baz puanlık daha büyük bir artışın düşünülebileceğini belirtti.

GÖZLER WARSH'IN AÇIKLAMALARINDA

Yatırımcılar şimdi, merkez bankasının politika yönüne ilişkin daha fazla bilgi edinmek için günün ilerleyen saatlerinde Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarını ve Çarşamba günü açıklanacak Ekim ayı FOMC toplantı tutanaklarını bekliyor. Gümüş ayrıca, mücevher ve güneş pili tüketimindeki düşüş nedeniyle zayıflayan talep beklentilerinden de baskı gördü.

GRAM GÜMÜŞ NE KADAR OLDU?

Gram gümüş fiyatları da ons tarafına uygun olarak geriledi. Gram gümüş, 76,97 liradan işlem görüyor.

#KEVİN WARSH #FED #GRAM GÜMÜŞ

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