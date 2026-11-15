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Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Altın fiyatları, FED'in sıkı para politikasına devam edeceği beklentileri ile baskı altında kalmaya devam etti. Kapalı Çarşı piyasalarında gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Oluşturma Tarihi 15 Kasım 2026 15:46

Altın fiyatları, ABD ekonomisinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak baskı altında kaldı. Yurt içinde gram altın fiyatları ne kadar oldu?

GÜÇLÜ DOLAR FİYATLARI BASKILADI

Altın, Cuma günü ons başına 3.880 dolar civarında seyrederek haftayı tamamladı. Böylece, Eylül 2025'ten bu yana görülen seviyelere geldi. Altın fiyatlarının seyrinde güçlü ABD doları ve yükselen Hazine tahvil getirileri etkili oldu.

FED DAHA FAZLA SIKILAŞACAK

ABD tüketici fiyatları ekim ayında piyasa beklentilerinin biraz üzerinde, %0,4 arttı. Üretici fiyat enflasyonu ise beklenenden daha fazla azalarak %0,3'e geriledi. Piyasalar şu anda Aralık ayında Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımı olasılığını %89 olarak fiyatlıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ:6.279,53
SATIŞ:6.280,54

TAM ALTIN

ALIŞ:40.562,66
SATIŞ:41.364,48

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ:10.140,67
SATIŞ:10.372,84

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ:42.030,00
SATIŞ:42.660,00

Haber Girişi Sevde Demir - Editör

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