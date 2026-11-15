Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Oluşturma Tarihi 15 Kasım 2026 15:46
Altın fiyatları, ABD ekonomisinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak baskı altında kaldı. Yurt içinde gram altın fiyatları ne kadar oldu?
GÜÇLÜ DOLAR FİYATLARI BASKILADI
Altın, Cuma günü ons başına 3.880 dolar civarında seyrederek haftayı tamamladı. Böylece, Eylül 2025'ten bu yana görülen seviyelere geldi. Altın fiyatlarının seyrinde güçlü ABD doları ve yükselen Hazine tahvil getirileri etkili oldu.
FED DAHA FAZLA SIKILAŞACAK
ABD tüketici fiyatları ekim ayında piyasa beklentilerinin biraz üzerinde, %0,4 arttı. Üretici fiyat enflasyonu ise beklenenden daha fazla azalarak %0,3'e geriledi. Piyasalar şu anda Aralık ayında Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımı olasılığını %89 olarak fiyatlıyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ:6.279,53
SATIŞ:6.280,54
TAM ALTIN
ALIŞ:40.562,66
SATIŞ:41.364,48
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ:10.140,67
SATIŞ:10.372,84
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ:42.030,00
SATIŞ:42.660,00