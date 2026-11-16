Avrupa borsalarında yön arayışı: Stoxx Europe 600 yükseldi, DAX geriledi

Avrupa borsaları, ülke tahvil faizlerindeki yükselişler ve teknoloji şirketlerinin hisselerinde yaşanan belirsizliklerin etkisiyle karışık seyrediyor. Saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,5 artışla 664,66 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,2 yükselişle 10.919,18 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 26.740,62 puana gerilerken, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,45 azalışla 51.638,50 puanda işlem gördü. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 8.393,30 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,1 artışla 20.039,58 puana ulaştı.

TAHVİL FAİZLERİ VE ECB BEKLENTİLERİ GÜNDEMDE

Avrupa'da teknoloji şirketlerine ilişkin gelişmeler ve jeopolitik riskler yakından takip edilirken, ülke tahvil faizlerinde de yükseliş görüldü. Cuma günü Almanya, İngiltere ve Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizleri yukarı yönlü hareket etti.

Makroekonomik verilerde ise Avro Bölgesi ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 0,4 büyüdüğü görüldü. Ancak büyüme hızı önceki çeyreğe kıyasla yavaşladı. Bölgenin yıllık büyüme oranı ise yüzde 1,2'den yüzde 1,3'e yükseldi.

Bu gelişmelerin ardından Avrupa Merkez Bankasının (ECB) aralık ayında faiz artıracağına yönelik beklentiler güçlü kalmayı sürdürdü.

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ PİYASALARIN TAKİBİNDE

Jeopolitik gelişmeler de Avrupa piyasalarının gündeminde yer aldı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan enerji, liman ve demir yolu altyapı tesislerini vurduklarını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rus ordusunun son bir hafta içerisinde ülkesine yönelik saldırılarda 2 bin 300'den fazla İHA, 1590 güdümlü bomba ve 15 farklı tipte füze kullandığını bildirdi.

Öte yandan Avrupa'da endeks vadeli kontratlar haftaya pozitif başladı.