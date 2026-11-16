﻿
CANLI BORSA
Anasayfa Borsa Avrupa borsalarında yön arayışı: Stoxx Europe 600 yükseldi, DAX geriledi

Avrupa borsalarında yön arayışı: Stoxx Europe 600 yükseldi, DAX geriledi

Avrupa borsalarında ülke tahvil faizlerindeki yükseliş ve teknoloji şirketlerine ilişkin belirsizlikler piyasaların yönünü etkiliyor. Avro Bölgesi ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 0,4 büyümesine rağmen ECB'nin aralık ayında faiz artıracağı beklentileri güçlü kalıyor.

Avrupa borsalarında yön arayışı: Stoxx Europe 600 yükseldi, DAX geriledi
AA AA

Oluşturma Tarihi 16 Kasım 2026 11:51

Avrupa borsaları, ülke tahvil faizlerindeki yükselişler ve teknoloji şirketlerinin hisselerinde yaşanan belirsizliklerin etkisiyle karışık seyrediyor. Saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,5 artışla 664,66 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,2 yükselişle 10.919,18 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 26.740,62 puana gerilerken, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,45 azalışla 51.638,50 puanda işlem gördü. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 8.393,30 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,1 artışla 20.039,58 puana ulaştı.

TAHVİL FAİZLERİ VE ECB BEKLENTİLERİ GÜNDEMDE

Avrupa'da teknoloji şirketlerine ilişkin gelişmeler ve jeopolitik riskler yakından takip edilirken, ülke tahvil faizlerinde de yükseliş görüldü. Cuma günü Almanya, İngiltere ve Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizleri yukarı yönlü hareket etti.

Makroekonomik verilerde ise Avro Bölgesi ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 0,4 büyüdüğü görüldü. Ancak büyüme hızı önceki çeyreğe kıyasla yavaşladı. Bölgenin yıllık büyüme oranı ise yüzde 1,2'den yüzde 1,3'e yükseldi.

Bu gelişmelerin ardından Avrupa Merkez Bankasının (ECB) aralık ayında faiz artıracağına yönelik beklentiler güçlü kalmayı sürdürdü.

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ PİYASALARIN TAKİBİNDE

Jeopolitik gelişmeler de Avrupa piyasalarının gündeminde yer aldı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan enerji, liman ve demir yolu altyapı tesislerini vurduklarını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rus ordusunun son bir hafta içerisinde ülkesine yönelik saldırılarda 2 bin 300'den fazla İHA, 1590 güdümlü bomba ve 15 farklı tipte füze kullandığını bildirdi.

Öte yandan Avrupa'da endeks vadeli kontratlar haftaya pozitif başladı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#AVRO BÖLGESİ #ALMANYA #İNGİLTERE #DAX 40 #ECB

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Altın fiyatlarında sert düşüş! Ons 13 ayın en düşük seviyesine yaklaştı Altın fiyatlarında sert düşüş! Ons 13 ayın en düşük seviyesine yaklaştı 14 Kasım 2026 09:25
Piyasalarda pozitif seyir: Nvidia endişeleri ve petrol fiyatları etkili oldu Piyasalarda pozitif seyir: Nvidia endişeleri ve petrol fiyatları etkili oldu 14 Kasım 2026 11:49
Gümüşte satış baskısı sürüyor! Analistlerden 45 dolar uyarısı Gümüşte satış baskısı sürüyor! Analistlerden 45 dolar uyarısı 13 Kasım 2026 17:11
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 321 bin liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 6 milyon 321 bin liraya geriledi 13 Kasım 2026 17:08
ABD’de üretici enflasyonu beklentilerin altında kaldı! Yıllık ÜFE yüzde 6,5 oldu ABD'de üretici enflasyonu beklentilerin altında kaldı! Yıllık ÜFE yüzde 6,5 oldu 13 Kasım 2026 17:07
Gümüş talebinde yüzde 5 düşüş bekleniyor Gümüş talebinde yüzde 5 düşüş bekleniyor 13 Kasım 2026 16:37
AB’nin sera gazı emisyonları azaldı AB'nin sera gazı emisyonları azaldı 13 Kasım 2026 14:46
Avrupa borsaları İspanya hariç negatif seyrediyor Avrupa borsaları İspanya hariç negatif seyrediyor 13 Kasım 2026 14:21
AB’den eylülde 16,8 milyar avro dış ticaret açığı AB'den eylülde 16,8 milyar avro dış ticaret açığı 13 Kasım 2026 14:05
Altında gün ortası Altında gün ortası 13 Kasım 2026 13:20
Borsa günün ilk yarısında pozitif seyretti Borsa günün ilk yarısında pozitif seyretti 13 Kasım 2026 13:17
Dijital altında 700 milyar dolarlık potansiyel: Altın piyasasında yeni dönem başlıyor Dijital altında 700 milyar dolarlık potansiyel: Altın piyasasında yeni dönem başlıyor 13 Kasım 2026 10:16
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.950,2500 Değişim 215,38 Son veri saati:
Düşük 11735,91 Yüksek 11951,29
Açılış
50,3982 Değişim 0,0354 Son veri saati:
Düşük 50,3583 Yüksek 50,3937
Açılış
55,5136 Değişim 0,1194 Son veri saati:
Düşük 55,5086 Yüksek 55,628
Açılış
6.255,2060 Değişim 108,501 Son veri saati:
Düşük 6209,817 Yüksek 6318,318
Açılış
76,9226 Değişim 3,0782 Son veri saati:
Düşük 76,421 Yüksek 79,4992
Açılış
BİST En Aktif Hisseler