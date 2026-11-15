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Gümüş fiyatları ne kadar oldu?

Gümüş fiyatları, ons başına 50 doların altına düşerek Kasım 2025'ten bu yana görülen seviyelere yaklaştı.

Gümüş fiyatları ne kadar oldu?

Oluşturma Tarihi 15 Kasım 2026 11:58

Gümüş fiyatları ABD ekonomisinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak değer kaybetti. Ons gümüş 50 doların altına kadar geriledi. Gram gümüş fiyatları ne kadar oldu?

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

ABD dolarının güçlenmesi ve ABD Merkez Bankası'nın daha agresif bir sıkılaştırma politikası izleyeceği beklentileriyle Hazine tahvil getirilerinin yükselmesiyle ons gümüş değer kaybetti.

50 doların altına kadar gerileyen ons gümüş, ons başına 50 doların altına düşerek Kasım 2025'ten bu yana görülen seviyelere yaklaştı.

Öte yandan, Orta Doğu'da barış umutlarının azalmasıyla birlikte yükselen petrol fiyatları enflasyon endişelerini artırdı. Bu hafta açıklanan veriler, ABD tüketici fiyatlarının Ekim ayında %0,4 arttığını, beklentilerin biraz üzerinde olduğunu gösterirken, üretici fiyat enflasyonu ise beklenenden daha fazla azalarak %0,3'e geriledi.

GÜMÜŞ TALEBİ DÜŞECEK

Fiyatlar üzerindeki baskıyı artıran bir başka neden Gümüş Enstitüsü için Metals Focus danışmanlık şirketinin gümüş talebinin 2026 yılında %5 azalarak 1,08 milyar troy ons seviyesine düşeceğini açıklaması oldu.

Piyasalar, aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımının olasılığını %89 olarak fiyatlandırırken, daha büyük bir 50 baz puanlık artış olasılığı %11 olarak değerlendiriliyor. New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonu kontrol altına almak için ek faiz artırımlarına ihtiyaç duyulabileceğine işaret ederek şahin görünümü daha da güçlendirdi.

GRAM GÜMÜŞ NE KADAR OLDU?

Gram gümüş fiyatları, 79,18 seviyelerinden işlem görüyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#GÜMÜŞ FİYATLARI #ABD #ORTA DOĞU

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