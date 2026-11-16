﻿
CANLI BORSA
Anasayfa Altın Altının ons fiyatı Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesine indi

Altının ons fiyatı Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesine indi

Yükselen enflasyon endişeleri ile ona altın, kim 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını daha da sıkılaştıracağı beklentileri, değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor.

Altının ons fiyatı Ekim 2025’ten bu yana en düşük seviyesine indi
AA AA

Oluşturma Tarihi 16 Kasım 2026 11:46

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, artan enflasyon ve önde gelen merkez bankalarının faiz oranlarını yükselteceği beklentisinin yarattığı baskıyla Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Geçen hafta yüzde 4,62 değer kaybeden altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününe de düşüşle başladı. Ons altın saat 11.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,53 azalışla 3 bin 854 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatlarındaki düşüş gümüş fiyatlarına da yansıdı. Gümüşün ons fiyatı yüzde 2'yi aşan kayıpla 47 dolara indi. Platin ve paladyum fiyatları da değer kaybetti.

Küresel piyasalarda yeniden canlanan enflasyon endişeleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını daha da sıkılaştıracağı beklentileri, değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor.

Altının ons fiyatı yılbaşında kaydettiği yaklaşık 5 bin 600 dolarlık tarihi zirvesinden bu yana neredeyse 3'te 1 oranında değer kaybetti.

Analistler, Orta Doğu'daki gelişmeler ile Fed Başkanı Kevin Warsh'un bugünkü konuşmasının değerli metallerin yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#FED #KEVİN WARSH #ABD MERKEZ BANKASI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Altın fiyatlarında sert düşüş! Ons 13 ayın en düşük seviyesine yaklaştı Altın fiyatlarında sert düşüş! Ons 13 ayın en düşük seviyesine yaklaştı 14 Kasım 2026 09:25
Piyasalarda pozitif seyir: Nvidia endişeleri ve petrol fiyatları etkili oldu Piyasalarda pozitif seyir: Nvidia endişeleri ve petrol fiyatları etkili oldu 14 Kasım 2026 11:49
Gümüşte satış baskısı sürüyor! Analistlerden 45 dolar uyarısı Gümüşte satış baskısı sürüyor! Analistlerden 45 dolar uyarısı 13 Kasım 2026 17:11
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 321 bin liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 6 milyon 321 bin liraya geriledi 13 Kasım 2026 17:08
ABD’de üretici enflasyonu beklentilerin altında kaldı! Yıllık ÜFE yüzde 6,5 oldu ABD'de üretici enflasyonu beklentilerin altında kaldı! Yıllık ÜFE yüzde 6,5 oldu 13 Kasım 2026 17:07
Gümüş talebinde yüzde 5 düşüş bekleniyor Gümüş talebinde yüzde 5 düşüş bekleniyor 13 Kasım 2026 16:37
AB’nin sera gazı emisyonları azaldı AB'nin sera gazı emisyonları azaldı 13 Kasım 2026 14:46
Avrupa borsaları İspanya hariç negatif seyrediyor Avrupa borsaları İspanya hariç negatif seyrediyor 13 Kasım 2026 14:21
AB’den eylülde 16,8 milyar avro dış ticaret açığı AB'den eylülde 16,8 milyar avro dış ticaret açığı 13 Kasım 2026 14:05
Altında gün ortası Altında gün ortası 13 Kasım 2026 13:20
Borsa günün ilk yarısında pozitif seyretti Borsa günün ilk yarısında pozitif seyretti 13 Kasım 2026 13:17
Dijital altında 700 milyar dolarlık potansiyel: Altın piyasasında yeni dönem başlıyor Dijital altında 700 milyar dolarlık potansiyel: Altın piyasasında yeni dönem başlıyor 13 Kasım 2026 10:16
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.940,0100 Değişim 215,95 Son veri saati:
Düşük 11735,91 Yüksek 11951,86
Açılış
50,3972 Değişim 0,0354 Son veri saati:
Düşük 50,3583 Yüksek 50,3937
Açılış
55,5191 Değişim 0,1196 Son veri saati:
Düşük 55,5084 Yüksek 55,628
Açılış
6.251,3240 Değişim 108,501 Son veri saati:
Düşük 6209,817 Yüksek 6318,318
Açılış
76,7930 Değişim 3,0782 Son veri saati:
Düşük 76,421 Yüksek 79,4992
Açılış
BİST En Aktif Hisseler