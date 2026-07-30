Fed piyasaları altüst etti! Wall Street’te sert satış dalgası

ABD borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından günü sert düşüşlerle tamamladı. Faizin sabit bırakılmasına rağmen Fed'in enflasyonla mücadelede sıkı duruşunu koruyacağı mesajı, yükselen tahvil faizleri ve jeopolitik risklerle birleşince yatırımcıların risk iştahını azalttı.

DOW JONES 1.150 PUANDAN FAZLA GERİLEDİ

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 2,19 düşüşle 51.594,14 puana inerken, 1.150 puanın üzerinde değer kaybetti.

S&P 500 endeksi yüzde 1,52 azalışla 7.316,15 puana, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ise yüzde 1,74 düşüşle 24.442,94 puana geriledi.

FED FAİZİ SABİT TUTTU

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), iki gün süren toplantının ardından politika faizini beklentilere paralel yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı.

Kararın 9'a karşı 3 oyla alındığı açıklanırken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ve Dallas Fed Başkanı Lorie Logan'ın 25 baz puanlık faiz artışından yana oy kullandığı bildirildi.

WARSH'TAN ENFLASYON MESAJI

Fed Başkanı Kevin Warsh, karar sonrası yaptığı açıklamada fiyat istikrarının öncelikleri olmaya devam ettiğini belirterek, yüzde 2'lik enflasyon hedefinden taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Warsh'ın açıklamalarının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,68 seviyesine yükseldi. Analistler, tahvil faizlerindeki yükselişin piyasalarda Fed'in enflasyonla mücadeleyi daha uzun süre sürdürebileceği beklentisini güçlendirdiğini ifade etti.

ORTA DOĞU GERİLİMİ VE PETROL ENDİŞESİ

Piyasalarda satış baskısını artıran bir diğer unsur ise Orta Doğu'daki gerilim oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD güçlerine yönelik saldırılara karşılık İran'ı "çok sert bir şekilde" vuracaklarını söyledi. Açıklamaların ardından petrol fiyatlarında yükseliş yaşanırken, jeopolitik riskler yatırımcıların güvenli liman arayışını artırdı.

ÇİP HİSSELERİNDE SATIŞ DALGASI

Microsoft ve Meta'nın bilançoları öncesinde yapay zekâ yatırımlarına yönelik endişeler de teknoloji hisselerinde satış baskısını artırdı.

Günün sonunda;

Nvidia hisseleri yüzde 3,6

Micron Technology yüzde 9,9

AMD yüzde 5,5

Applied Materials ise yüzde 8,4 değer kaybetti.