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Borsa günün ilk yarısında değer kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,03 değer kazanarak 12.275,63 puana yükseldi.

Borsa günün ilk yarısında değer kazandı
AA AA

Oluşturma Tarihi 13 Ekim 2026 13:10

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 124,95 puan ve yüzde 1,03 artışla 12.275,63 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 45,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,13 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,23 ile ticaret, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,99 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de ADP haftalık özel sektör istihdamı ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.500 puanın direnç, 12.200 ve 12.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#BIST 100 ENDEKSİ #BANKACILIK ENDEKSİ #HOLDİNG ENDEKSİ #BIST 100 #BORSA İSTANBUL

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