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Altın kilogram fiyatı yükselişe geçti

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı günü yüzde 1,1 artışla tamamladı. Gün içinde 6 milyon 642 bin 222 liraya kadar yükselen altının kilogram fiyatı, kapanışta 6 milyon 595 bin lira oldu.

Altın kilogram fiyatı yükselişe geçti
AA AA

Oluşturma Tarihi 09 Ekim 2026 16:57

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,1 yükselerek 6 milyon 595 bin liraya çıktı. Gün içinde en düşük 6 milyon 535 bin lirayı, en yüksek ise 6 milyon 642 bin 222 lirayı gören altının kilogram fiyatı, önceki günü 6 milyon 525 bin liradan tamamlamıştı.

ALTININ KİLOGRAM FİYATI GÜN BOYU YÜKSELDİ

KMKTP'de işlem gören standart altının kilogram fiyatı, gün içerisinde 6 milyon 535 bin lira ile 6 milyon 642 bin 222 lira arasında hareket etti. Gün sonunda 6 milyon 595 bin liraya ulaşan fiyat, önceki günün kapanışına göre yükseliş kaydetti.

ALTINDA 6,07 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Altın piyasasında gün boyunca gerçekleşen işlemlerin toplam hacmi 6 milyar 70 milyon 436 bin 138,60 lira oldu. İşlem miktarı ise 919,38 kilogram olarak kayıtlara geçti.

KMKTP'de tüm metallerde gerçekleşen toplam işlem hacmi de 6 milyar 191 milyon 510 bin 860,64 lira olarak açıklandı.

ALTIN BORSASINDA EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında günün en fazla işlem yapan kurumları Akbank, Yapı Kredi Bankası, Garanti BBVA, Yıldız Döviz ve Yetkili Müessese ile NMGlobal Kıymetli Madenler oldu.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.525.000,00 4.090,00
En Düşük 6.535.000,00 4.141,45
En Yüksek 6.642.222,00 4.191,90
Kapanış 6.595.000,00 4.141,45
Ağırlıklı Ortalama 6.630.026,45 4.143,74
Toplam İşlem Hacmi (TL) 6.070.436.138,60
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 919,38
Toplam İşlem Adedi 40

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ALTIN

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