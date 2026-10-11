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Almanya’da köpek sahiplerine bin 660 euroluk vergi yükü

Almanya’da belediyeler 2025 yılında köpek sahiplerinden toplam 429,7 milyon euro vergi toplarken, yıllık 186 euroluk köpek vergisiyle Mainz en yüksek vergi uygulayan şehirler arasında ilk sırada yer aldı; tehlikeli ırk sınıfındaki köpekler için ise yıllık vergi bin 20 ile bin 660 euro arasında değişti.

Almanya’da köpek sahiplerine bin 660 euroluk vergi yükü
İHA İHA

Oluşturma Tarihi 11 Ekim 2026 10:21

Almanya'da köpek sahibi olmak, yalnızca mama, bakım ve veteriner masraflarını değil, belediyelere ödenen vergileri de beraberinde getiriyor. Köpek vergisi uygulaması, 19'uncu yüzyılın başlarında çiftlik hayvanı olmayan bir hayvanı besleyebilecek ekonomik güce sahip kişilerin kamuya katkıda bulunması fikrine dayanıyor. Zaman içinde değişen kurallarla günümüze ulaşan uygulama kapsamında, köpek sahiplerinden yerel yönetimler tarafından yıllık köpek vergisi (Hundesteuer) alınıyor.

Ülkede bu yıl yaklaşık 34 milyon evcil hayvan bulunduğu belirtilirken, bunların 15,9 milyonunu kediler, 10,5 milyonunu ise köpekler oluşturuyor. Ülkedeki birçok belediyede köpek vergisi, hayvanın üçüncü ayından itibaren uygulanmaya başlıyor. Köpek sahiplerine, yeni edindikleri hayvanları belediyeye kaydettirmeleri için ise genellikle iki ila dört haftalık süre tanınıyor. Belediyelerin belirlediği vergi tutarları, yaşanılan şehre ve köpeğin sınıflandırmasına göre değişiklik gösteriyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL 429,7 MİLYON EURO GELİR ELDE EDİLDİ

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre Almanya'da köpek vergisinde 2015 yılında 322 milyon euro, 2020'de 380,2 milyon euro, 2023'te 420,6 milyon euro, 2024 yılında 429,9 milyon euro gelir elde edildi. Almanya'da belediyelerin köpek vergisi geliri 2025 yılında ise 429,7 milyon euro oldu.

KÖPEK VERGİSİ ÖDEMEMEK CEZAİ SORUMLULUK GETİRİYOR

Almanya'da yerel yönetimlerin gelir kalemleri arasında olan köpek vergisi her eyalette ve her belediyede farklı miktarlarda ve köpeğin ırkına göre değişkenlik gösteriyor. Bazı belediyelerde ise evdeki köpek sayısı da verginin miktarını belirliyor. Bazı muafiyetler dışında köpek vergisi ödememek cezai sorumluluk getiriyor.

EYALETLERE GÖRE VERGİ GELİRLERİ DEĞİŞİYOR

Almanya'da yıllık köpek vergisi eyaletlere göre farklılık gösteriyor; Baden-Württemberg'de 108, Bavyera'da 84, Berlin'de 120, Brandenburg'da 72, Bremen'de 150 ve Hamburg'da 90 euro olarak uygulanıyor.

Hessen'de köpek vergisi almayan belediyeler bulunurken, Mecklenburg-Vorpommern'de yıllık tutarlar 90 ile 108 euro, Aşağı Saksonya'da 135 euro, Kuzey Ren-Vestfalya'da ise 24 ile 180 euro arasında değişiyor.

Schleswig-Holstein eyaletindeki belediyeler, 2025 yılında köpek vergisinden yaklaşık 20,5 milyon euro gelir elde etti. Bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artış kaydedilen eyalette, Lübeck ve Kiel birer milyon euronun üzerinde gelirle en fazla köpek vergisi toplayan şehirler arasında yer aldı.
Saksonya-Anhalt eyaletinde ise belediyelerin köpek vergisi gelirleri, 2026 yılının ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 arttı. Bu dönemde toplam gelir 7 milyon 156 bin euroya ulaşırken, Magdeburg 870 bin euroyla ilk sırada yer aldı. Magdeburg'u 703 bin euroyla Halle ve 273 bin euroyla Dessau-Rosslau takip etti.

Thüringen eyaletinde belediyelerin köpek vergisi gelirleri 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,4 artarak yaklaşık 9,4 milyon euroya yükseldi. Yıllık gelirdeki artış 37 bin euro olarak kaydedilirken, eyaletin önemli kentlerinden Erfurt, yaklaşık 1,2 milyon euroluk köpek vergisi geliriyle öne çıktı.

EN YÜKSEK KÖPEK VERGİSİ MAİNZ ŞEHRİNDE

Şehirler bazında değerlendirildiğinde, yıllık köpek vergisinin en yüksek olduğu kent Mainz olarak öne çıkıyor. Mainz'da köpek sahipleri ilk köpekleri için yıllık 186 euro vergi öderken, iki köpeği olanların toplam vergi yükü 216 euroya ulaşıyor. Wiesbaden 180 euro, Köln 174 euro, Bremen ve Hannover 150'şer euro, Berlin ise 120 euro yıllık köpek vergisiyle öne çıkan diğer şehirler arasında yer alıyor.

TEHLİKELİ IRKLARDA DAHA FAZLA KÖPEK VERGİSİ

Tehlikeli olarak sınıflandırılan köpek ırkları için uygulanan yıllık vergi tutarları, standart köpek vergilerine kıyasla çok daha yüksek olabiliyor. Hangi ırkların tehlikeli kabul edildiği eyaletlerin kendi düzenlemelerine göre değişirken, Rottweiler ve Pitbull gibi bazı ırkların sahiplerinden yıllık bin 20 ile bin 660 euro arasında vergi talep edilebiliyor.

Tehlikeli sınıfta değerlendirilen köpekler için en yüksek yıllık vergi, Bretten şehrinde bin 660 euro olarak uygulanıyor. Monheim am Rhein'da bin 440 euro, Solingen'de bin 200 euro, Siegburg'da bin 100 euro ve Remscheid'da ise bin 20 euro yıllık köpek vergisi ödeniyor.

KÖPEK VERGİSİNDE MUAFİYET

Almanya'da engelli bireylere yardımcı olan ve hayatlarını kolaylaştıran rehber köpekler vergiden muaf tutuluyor. Bazı belediyeler, hayvan barınaklarından sahiplenilen köpekler için de belirli bir süre vergi muafiyeti uygularken, polis ve bekçi köpekleri de muafiyet kapsamına girebiliyor.
Emekliler ise otomatik olarak köpek vergisinden muaf sayılmıyor. Bununla birlikte, bazı belediyeler düşük gelirli veya temel sosyal güvenlik yardımlarından yararlanan kişiler için vergi muafiyeti ya da indirim sağlayabiliyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#ALMANYA FEDERAL İSTATİSTİK OFİSİ #ALMANYA #VERGİ

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