Euro 17 ayın dibini gördü! Düşüş serisi 5. haftaya ilerliyor

Küresel döviz piyasalarında euro, cuma günü sınırlı yükseliş kaydetmesine rağmen üst üste beşinci haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Fransa'nın rekor seviyedeki borcu ve bütçe açığını azaltmaya yönelik siyasi zorluklar euro üzerinde baskı oluştururken, enerji fiyatlarındaki düşüş ve ABD tahvil getirilerindeki gerileme doların yükseliş hızını kesti.

Hafta başında 1,1161 dolara kadar gerileyen euro, 17 ayın en düşük seviyesini gördü. Cuma günü yüzde 0,2 yükselerek 1,123 dolar seviyesine çıkan euro, haftalık bazda yaklaşık yüzde 0,2 kayıp yaşadı. Para biriminin son beş haftadaki dolar karşısındaki değer kaybı ise yüzde 3'ü aştı.

FRANSA'NIN BORÇ SORUNU EURO ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYOR

Fransa tahvil piyasasındaki satış baskısının hafiflemesiyle eurodaki düşüş ivme kaybetti. Ancak ülkenin yüksek borç yükü ve bütçe açığını azaltmaya yönelik adımların siyasi açıdan zorlu bir süreçte ilerlemesi, yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ediyor.

MUFG Araştırma Başkanı Derek Halpenny, yükselen küresel tahvil getirileri ve Fransa'nın mali durumuna ilişkin artan endişelerin ardından euronun sert gerilediğini belirterek para biriminin mevcut seviyelerde dengelenebileceğini söyledi.

Halpenny, Avrupa ekonomisinde dayanıklılığa işaret eden verilerin euroyu destekleyebileceğini ifade etti. Almanya'nın büyüme tahminlerinin perşembe günü belirgin biçimde yukarı yönlü revize edilmesi de bu değerlendirmede öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

Euro, cuma günü diğer Avrupa para birimleri karşısında dengelenirken sterlin karşısında haftalık yüzde 0,3 düşüşe hazırlanıyordu. Bir önceki hafta Fransa tahvil piyasasındaki satışların en yoğun olduğu dönemde euro, sterlin karşısında yüzde 1,1 değer kaybetmişti.

PETROL VE ABD TAHVİL GETİRİLERİ DOLARI ZAYIFLATTI

Petrol fiyatlarındaki gerileme, küresel tahvil piyasalarında da tansiyonun düşmesine katkı sağladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek ay yapılacak ABD seçimlerinden önce İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini söylemesi ve Tahran ile savaş konusunda verimli görüşmeler yapıldığını açıklaması sonrasında petrol fiyatları geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1 düşüşle 103,30 dolara indi. Petrol fiyatlarındaki gerileme, yatırımcıların merkez bankalarının faiz artırımlarına ilişkin beklentilerini azaltmasına yol açtı. Son aylarda tahvil getirilerindeki yükselişi destekleyen bu beklentilerin zayıflaması, piyasalarda rahatlama yarattı.

DOLAR ENDEKSİ 102 SEVİYESİNİN ÜZERİNDE

ABD tahvil getirilerinin yaklaşık üç ayın en sert haftalık düşüşüne yönelmesiyle dolar da geriledi. Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 102,06 seviyesinde işlem gördü. Endeks, pazartesi günü Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyesi olan 102,53'e kadar yükselmişti.

Sterlin dolar karşısında yüzde 0,1 artışla 1,324 dolara, Avustralya doları ise yüzde 0,3 yükselişle 0,698 dolara çıktı.

Japon yeni ise dolar karşısında yaklaşık 158 seviyesinde tutunmasına rağmen üst üste dördüncü haftalık düşüşüne hazırlanıyordu. Dolar, cuma günü yüzde 0,3 yükselerek 158,32 yene çıktı.

Mizuho Securities Asya-Pasifik Makro Strateji Başkanı Vishnu Varathan, doların zayıf euro ve yen karşısında avantajlı bir konumda bulunduğunu, ancak bu konumun kırılgan olduğunu değerlendirdi.

FRANSA BÜTÇESİ VE SİYASİ GELİŞMELER İZLENECEK

Döviz ve tahvil piyasalarında önümüzdeki aylarda Fransa'nın bütçe süreci yakından takip edilecek. Hükümetin gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 5,4'üne ulaşan bütçe açığını azaltma çabaları, yatırımcıların odağında bulunuyor.

Gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde aşırı sağcı Marine Le Pen gibi önde gelen siyasi isimlerin açıklamalarının da piyasalar üzerindeki etkisi izlenecek.

Öte yandan perşembe günü Fransa'da öğrenciler, eğitim koşullarına ilişkin protestolar kapsamında okulları bloke ederek kentlerde yürüyüşler düzenledi. Gösteriler, kamu harcamalarının artırılması yönündeki toplumsal talepler ile mali disiplin bekleyen piyasalar arasındaki dengeyi sağlamanın hükümet açısından zorluğunu bir kez daha ortaya koydu.