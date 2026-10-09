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Belçika'daki grev ulaşımı aksattı

Belçika'da, çalışanların kemer sıkma politikalarını protesto etmek amacıyla greve gitmesi nedeniyle ülke genelinde başta toplu ulaşım ve uçuşlar olmak üzere çeşitli hizmetlerde ciddi aksamalar yaşandı.

Belçika’daki grev ulaşımı aksattı
AA AA

Oluşturma Tarihi 09 Ekim 2026 13:59

Son Güncelleme Tarihi 09 Ekim 2026 14:02

Belçika'daki iki büyük işçi sendikasının çağrısıyla çok sayıda çalışan, federal hükümetin kamu harcamalarında planladığı kesintiler başta olmak üzere çeşitli kemer sıkma önlemlerini protesto etmek amacıyla bir günlüğüne iş bıraktı.

Geniş katılımlı grev nedeniyle ülke genelinde başta toplu ulaşım olmak üzere çeşitli kamu ve belediye hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşandı.

Başkent Brüksel'in toplu taşıma sistemi STIB çalışanlarının greve katılması nedeniyle şehirde metro, otobüs ve tramvay seferlerinin büyük kısmı iptal edilirken seferlerin sayısı da düşürüldü.

Flaman ve Valon bölgelerindeki toplu taşıma şirketlerinde çalışanların greve iştirak etmesiyle ulaşım sorunları ülke geneline yayıldı.

Brüksel ve Valonya'da görev yapan çok sayıda öğretmen de greve katılırken Fransızca eğitim veren pek çok okulda dersler yapılamadı.

Grev Brüksel Havalimanı'nı da etkiledi. Yer hizmetleri sunan Alyzia şirketi çalışanlarının iş bırakması nedeniyle 140 kadar sefer iptal edildi.

Grev başta çöp toplama olmak üzere çeşitli belediye hizmetlerini de sekteye uğrattı.

HÜKÜMETİN POLİTİKALARINA KARŞI PROTESTO

Grev kapsamında ülkede çok sayıda kişinin katılımıyla hükümet politikalarına karşı gösteri de yapıldı.

Bu kapsamda, protestocular, Brüksel Merkez Tren İstasyonu önünde toplanarak birkaç kilometre uzaklıktaki Midi Tren İstasyonu'na kadar yürüyüş yaptı. Yürüyüş güzergahında hükümette yer alan siyasi parti merkezleri de yer aldı.

Hükümetin bütçe kesintileri ve tasarruf tedbirlerini protesto eden göstericiler, olası KDV artışına, çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ve ücretlerin otomatik endekslenmesinin sınırlanmasına karşı çıktı.

Sendikalar hükümetin planladığı reformların çalışanların alım gücünü azalttığını ve çalışma koşullarını kötüleştirdiğini savunuyor.

Bu çerçevede Belçika'da son dönemde sık sık grev ve protestolar düzenleniyor. 12 Ekim Pazartesi de kamu sektörü çalışanlarının grevi olacak.

#BELÇİKA #BRÜKSEL #GREV

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