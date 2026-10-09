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Almanya’da şirket iflasları 13 yılın zirvesinde

Almanya’da temmuz ayında 2 bin 373 işletme iflas başvurusunda bulundu. Yılın ilk 7 ayında kurumsal iflaslar yüzde 6,9 artarak 15 bin 185’e yükselirken, öncü verilere göre eylülde de artış devam etti.

Almanya’da şirket iflasları 13 yılın zirvesinde
AA AA

Oluşturma Tarihi 09 Ekim 2026 16:48

Almanya'da şirket iflasları, ekonomideki toparlanma sinyallerine rağmen artmaya devam ediyor. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, temmuz ayında 2 bin 373 işletme iflas başvurusunda bulundu. Bu sayı, 2 bin 459 iflasın kaydedildiği Temmuz 2013'ten bu yana tek bir ayda görülen en yüksek seviye oldu. Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün (IWH) öncü verileri de şirket iflaslarındaki artışın eylül ayında sürdüğünü gösterdi.

ŞİRKET İFLASLARI YÜZDE 6,9 ARTTI

Destatis, Almanya'da temmuz ayına ve ocak-temmuz dönemine ilişkin resmî iflas başvurusu verilerini açıkladı. Buna göre, temmuz ayında iflas başvurusunda bulunan işletme sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8 arttı.

Yılın ilk 7 ayında ise toplam kurumsal iflas sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 yükselerek 15 bin 185'e ulaştı. Böylece ülkede şirketlerin iflas başvurularındaki artış eğilimi devam etti.

ALACAKLILARA 21,9 MİLYAR AVRO BORÇ

İflas başvuruları nedeniyle alacaklılara ödenmesi öngörülen borç tutarı, ocak-temmuz döneminde 21,9 milyar avro olarak kaydedildi.

Geçen yılın aynı döneminde bu tutar yaklaşık 31,8 milyar avro seviyesindeydi. Borç miktarındaki gerilemenin, bu yıl iflas eden şirketlerin geçen yıl iflas edenlere kıyasla daha küçük ölçekli olmasından kaynaklandığı belirtildi.

EN ÇOK İFLAS TAŞIMACILIK VE DEPOLAMADA

Almanya'da ocak-temmuz döneminde her 10 bin şirketten ortalama 42,8'i iflas başvurusunda bulundu. Sektörlere göre yapılan değerlendirmede en yüksek oran taşımacılık ve depolama alanında görüldü.

Her 10 bin şirket başına düşen iflas başvurusu sayısı taşımacılık ve depolamada 85,5 olurken, konaklama sektöründe 70, inşaat sektöründe ise 62,9 olarak kaydedildi.

KİŞİSEL İFLAS BAŞVURULARI DA ARTTI

Kurumsal iflasların yanı sıra Almanya'da kişisel iflas başvurularında da artış görüldü. Ocak-temmuz döneminde toplam 46 bin 43 borçlu kişisel iflas başvurusunda bulundu. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 yükseldi.

Temmuz ayında ise tüketici iflas başvuruları yıllık bazda yüzde 5,9 azalarak 7 bin 111'e geriledi.

Uzun süredir devam eden iç ekonomik durgunluk, enerji ve iş gücü maliyetlerindeki artış ile yoğun bürokrasi, ülkedeki iflas dalgasının başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

Destatis'in açıkladığı iflas verilerinin, başvuruların mahkemenin ilk kararından sonra resmî istatistiklere dahil edilmesi nedeniyle yaklaşık üç aylık gecikmeyle yayımlandığı belirtildi.

EYLÜLDE İFLASLAR YÜZDE 9 ARTTI

Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün (IWH) güncel öncü analizlerine göre, Almanya'da şirket iflaslarındaki artış eylül ayında da devam etti.

Şahıs ve sermaye şirketlerinin iflas sayısı eylülde bir önceki aya göre yüzde 9 artarak 1.666'ya yükseldi. Bu rakam, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 13, Kovid-19 salgını öncesindeki 2016-2019 dönemi eylül ayları ortalamasına göre ise yüzde 85 daha yüksek oldu.

IWH İflas Araştırmaları Bölümü Başkanı Steffen Müller, son gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde, "İkinci çeyrekteki tepe noktasının ardından iflas sayıları hafif bir düşüş gösterdi ancak iflas hareketliliği hâlâ olağanüstü yüksek bir seviyede bulunuyor. Bununla birlikte, dördüncü çeyreğin sonuna doğru genel bir gevşeme ve düşüş bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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