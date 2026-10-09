AB’den kritik ham madde hamlesi! 16 ülkede 46 stratejik proje seçildi

Avrupa Birliği (AB), kritik ham maddelerde dışa bağımlılığı azaltmak ve tedarik zincirlerini güçlendirmek amacıyla 16 üye ülkede 46 yeni stratejik proje belirledi. AB Komisyonu tarafından açıklanan projeler; ham madde çıkarma, işleme ve geri dönüşüm faaliyetlerini kapsıyor. Yatırımların, Avrupa'nın batarya, savunma, havacılık ve uzay sanayilerinde ihtiyaç duyduğu ham maddelerin tedarikini güçlendirmesi hedefleniyor.

102 PROJE ARASINDAN 46'SI SEÇİLDİ

AB Komisyonu, Kritik Ham Maddeler Yasası kapsamında belirlenen yeni stratejik projelere ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, sunulan 102 proje arasından 46'sının seçildiği bildirildi.

Projeler Belçika, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Litvanya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, İspanya ve İsveç'te gerçekleştirilecek.

Seçilen projelerin 8'i ham madde çıkarma, 11'i işleme ve 19'u geri dönüşüm alanında faaliyet gösterecek. Ayrıca 3 proje hem çıkarma hem işleme, 5 proje ise işleme ve geri dönüşüm faaliyetlerini bir araya getirecek.

17 STRATEJİK HAM MADDENİN 15'İ KAPSAMDA

AB Komisyonunun açıklamasına göre seçilen projeler, Kritik Ham Maddeler Yasası kapsamında belirlenen 17 stratejik ham maddenin 15'ini kapsıyor.

Yatırımların, Avrupa'nın batarya, savunma, havacılık ve uzay sanayileri ile kalıcı mıknatıs üretimine yönelik değer zincirlerini güçlendirmesi bekleniyor.

BATARYA SEKTÖRÜ İÇİN LİTYUM, NİKEL VE KOBALT PROJELERİ

Seçilen projeler arasında batarya sektörünün ihtiyaç duyduğu ham maddelere yönelik yatırımlar öne çıkıyor. Açıklamada, lityumla ilgili 7, nikel ile ilgili 12, kobaltla ilgili 10, manganezle ilgili 5 ve grafitle ilgili 4 projenin batarya sektörünü destekleyeceği belirtildi.

Savunma, havacılık ve uzay sektörlerine yönelik olarak magnezyumla ilgili 2, tungstenle ilgili 3 proje belirlendi. Nadir toprak elementleriyle ilgili 4 projenin ise kalıcı mıknatıs üretimine katkıda bulunacağı bildirildi.

Bu yatırımlarla Avrupa'nın stratejik sektörlerde ihtiyaç duyduğu kritik ham maddelerin tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

STRATEJİK PROJELERE İZİN VE FİNANSMAN DESTEĞİ

Stratejik proje statüsü verilen yatırımlar, hızlandırılmış izin süreçlerinden ve finansmana erişimi kolaylaştıran desteklerden yararlanacak.

Ayrıca projelerde üretilecek ham maddeler için satın alma anlaşmaları yapılmasına da destek sağlanacak. Böylece yatırımların hayata geçirilmesinin kolaylaştırılması ve Avrupa'nın kritik ham madde tedarik kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

AB'NİN 2030 HEDEFLERİ BELLİ

AB, Kritik Ham Maddeler Yasası kapsamında 2030 yılına kadar stratejik ham maddelerde yıllık tüketiminin en az yüzde 10'unu Birlik içinde çıkarmayı hedefliyor.

Birliğin diğer hedefleri arasında yıllık tüketimin yüzde 40'ını AB içinde işlemek ve yüzde 25'ini geri dönüşüm yoluyla karşılamak bulunuyor.

Belirlenen 46 yeni stratejik projenin, Avrupa'nın ham madde tedarikini çeşitlendirme ve kendi üretim kapasitesini geliştirme hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.