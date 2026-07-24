CANLI BORSA
Anasayfa Borsa Borsa 14 bin puanın altına geriledi

Borsa 14 bin puanın altına geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,82 değer kaybederek 13.962,45 puana geriledi.

Borsa 14 bin puanın altına geriledi
AA

Oluşturma Tarihi 24 Temmuz 2026 13:16

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 115,22 puan ve yüzde 0,82 azalışla 13.962,45 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 82,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,37 ile madencilik, en fazla kaybeden ise yüzde 2,78 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasındaki gerilimin enerji koridorları üzerindeki riskleri, yapay zeka temasının sürdürülebilir olup olmadığına yönelik soru işaretleri ve tarifelerin yeniden gündeme gelmesi fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de açıklanacak sektörel Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puanın destek, 14.100 ve 14.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
ABD’nin ticari ham petrol stokları arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı 23 Temmuz 2026 15:04
Avrupa’da doğal gaz alarmı! Yüzde 50’den fazla arttı, Goldman Sachs’tan revizyon geldi Avrupa'da doğal gaz alarmı! Yüzde 50'den fazla arttı, Goldman Sachs'tan revizyon geldi 23 Temmuz 2026 11:20
Avrupa borsalarında ECB baskısı! Gözler kritik faiz kararına çevrildi Avrupa borsalarında ECB baskısı! Gözler kritik faiz kararına çevrildi 23 Temmuz 2026 11:15
Japon yeni 40 yılın en düşük seviyesinde Japon yeni 40 yılın en düşük seviyesinde 23 Temmuz 2026 10:29
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 23 Temmuz 2026 10:08
ABD’nin ticari ham petrol stokları arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı 23 Temmuz 2026 09:36
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 23 Temmuz 2026 09:30
Japon yeni 40 yılın en dip seviyesinde! Piyasalarda müdahale beklentisi yeniden arttı Japon yeni 40 yılın en dip seviyesinde! Piyasalarda müdahale beklentisi yeniden arttı 23 Temmuz 2026 08:55
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 22 Temmuz 2026 17:00
AB, İngiltere’nin Ukrayna’ya 90 milyar avro kredisini onayladı AB, İngiltere'nin Ukrayna'ya 90 milyar avro kredisini onayladı 22 Temmuz 2026 16:40
Rusya Devlet Başkanı Putin: Ülkedeki akaryakıt sorunların geçici Rusya Devlet Başkanı Putin: Ülkedeki akaryakıt sorunların geçici 22 Temmuz 2026 15:11
ECB yarın faiz kararını açıklayacak: Jeopolitik risklerle temkinli politika sinyali ECB yarın faiz kararını açıklayacak: Jeopolitik risklerle temkinli politika sinyali 22 Temmuz 2026 11:08
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.968,4600 Değişim 245,21 Son veri saati:
Düşük 13943,42 Yüksek 14188,63
Açılış
47,3513 Değişim 0,1126 Son veri saati:
Düşük 47,2653 Yüksek 47,3779
Açılış
53,9607 Değişim 0,1721 Son veri saati:
Düşük 53,8505 Yüksek 54,0226
Açılış
6.183,7750 Değişim 63,738 Son veri saati:
Düşük 6122,52 Yüksek 6186,258
Açılış
89,1824 Değişim 2,3532 Son veri saati:
Düşük 86,9509 Yüksek 89,3041
Açılış
BİST En Aktif Hisseler