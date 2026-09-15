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BIST 30 vadeli kontratında düşüş sürüyor: Kritik seviyeler belli oldu

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, güne yüzde 0,17 düşüşle 17.521 puandan başladı.

BIST 30 vadeli kontratında düşüş sürüyor: Kritik seviyeler belli oldu
AA AA

Oluşturma Tarihi 15 Eylül 2026 09:32

Son Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2026 09:33

BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,17 gerileyerek 17.521 puandan işlem görmeye başladı. Kontrat, dün satış ağırlıklı seyrederek normal seansı yüzde 1,62 düşüşle 17.550 puandan tamamlamış, akşam seansını ise yatay seyirle 17.549 puandan kapatmıştı.

KÜRESEL PİYASALARDA NEGATİF SEYİR

Küresel piyasalarda Orta Doğu'da devam eden gerilim, tahvil piyasasındaki satış baskısı ve yapay zeka şirketlerine ilişkin belirsizlikler nedeniyle negatif bir görünüm öne çıkıyor.

Yatırımcıların odağında küresel piyasalardaki gelişmelerin yanı sıra gün içinde açıklanacak ekonomik veriler bulunuyor.

GÖZLER BÜTÇE DENGESİ VE ABD VERİLERİNDE

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesinin takip edileceğini belirtti. Yurt dışında ise Avro Bölgesi'ndeki dış ticaret dengesi ile ABD'de açıklanacak New York Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündemi izlenecek.

Teknik açıdan değerlendiren analistler, BIST 30 endeks kontratında 17.400 ve 17.300 puan seviyelerini destek, 17.600 ve 17.700 puan seviyelerini ise direnç olarak gösteriyor.

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