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BIST 30 vadeli kontrat yükseldi! VİOP'ta Fed öncesi kritik seviyeler belli oldu

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, güne yüzde 0,11 yükselişle başladı. Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve teknoloji hisselerindeki satış baskısı sürerken, yatırımcılar bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklandı.

BIST 30 vadeli kontrat yükseldi! VİOP’ta Fed öncesi kritik seviyeler belli oldu
AA

Oluşturma Tarihi 29 Temmuz 2026 09:55

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, güne yükselişle başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,11 artışla 15.950 puandan işlem gördü.

DÜN SATIŞ BASKISI HAKİMDİ

VİOP'ta ağustos vadeli endeks kontratı, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek normal seansı yüzde 0,83 düşüşle 15.933 puandan tamamladı.

Akşam seansında ise kayıplarının bir bölümünü telafi eden kontrat, 15.991 puana kadar yükseldi.

KÜRESEL PİYASALARDA FED BEKLEYİŞİ

Küresel piyasalarda çip üreticisi şirketlerin hisselerinde devam eden satış baskısı ve Orta Doğu'da yeniden artan jeopolitik gerilimler risk iştahını zayıflatırken, yatırımcıların odağında bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı bulunuyor.

Piyasalar, Fed'in karar metni ile Başkan Jerome Powell'ın açıklamalarından gelecek mesajların küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmasını bekliyor.

TEKNİK SEVİYELER TAKİP EDİLİYOR

Analistler, bugün yurt içinde önemli bir veri akışının bulunmadığını, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının öne çıktığını belirtti.

Teknik açıdan ağustos vadeli endeks kontratında 16.100 ve 16.200 puan direnç, 15.800 ve 15.700 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BORSA İSTANBUL VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI #BIST 30

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